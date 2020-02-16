Пинский РОВД напомнил владельцам гражданского оружия о своевременном продлении разрешения

Источник материала: Полесская правда



РОВД информирует, что для своевременного продления срока действия разрешения на хранение и ношение гражданского оружия владельцу оружия необходимо представить в разрешительную систему следующие документы:

заявление;

паспорт;

разрешение на хранение и ношение гражданского оружия;

государственное удостоверение на право охоты;

медицинскую справку о состоянии здоровья;

документ, подтверждающий внесение платы в размере 1 базовой величины за каждую единицу оружия.

В случае нарушения сроков продления действия разрешения на хранение и ношение оружия Кодексом Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность по ст. 23.49 КоАП Республики Беларусь.

Прием граждан по вопросам оборота оружия осуществляется:

вторник, четверг: с 15.00 до 20.00;

среда, пятница: с 08.00 до 13.00;

суббота: с 09.00 до 13.00.

Информацию по вопросам оборота оружия можно получить по телефону 31-20-40.