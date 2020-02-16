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Пинский РОВД напомнил владельцам гражданского оружия о своевременном продлении разрешения

16.02.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинский РОВД напомнил владельцам гражданского оружия о своевременном продлении разрешения
РОВД информирует, что для своевременного продления срока действия разрешения на хранение и ношение гражданского оружия владельцу оружия необходимо представить в разрешительную систему следующие документы:

  • заявление;
  • паспорт;
  • разрешение на хранение и ношение гражданского оружия;
  • государственное удостоверение на право охоты;
  • медицинскую справку о состоянии здоровья;
  • документ, подтверждающий внесение платы в размере 1 базовой величины за каждую единицу оружия.

В случае нарушения сроков продления действия разрешения на хранение и ношение оружия Кодексом Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность по ст. 23.49 КоАП Республики Беларусь.

Прием граждан по вопросам оборота оружия осуществляется:

  • вторник, четверг: с 15.00 до 20.00;
  • среда, пятница: с 08.00 до 13.00;
  • суббота: с 09.00 до 13.00.

Информацию по вопросам оборота оружия можно получить по телефону 31-20-40.

 
 
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