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Пинский РОВД напомнил владельцам гражданского оружия о своевременном продлении разрешения
16.02.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В случае нарушения сроков продления действия разрешения на хранение и ношение оружия Кодексом Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность по ст. 23.49 КоАП Республики Беларусь.
Прием граждан по вопросам оборота оружия осуществляется:
Информацию по вопросам оборота оружия можно получить по телефону 31-20-40.
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> РОВД информирует, что для своевременного продления срока действия разрешения на хранение и ношение гражданского оружия владельцу оружия необходимо представить...
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