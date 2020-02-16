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Главная белорусская рок-группа собрала полный зал на своем сольном концерте в Минске

16.02.2020 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 февраля в столичном Falcon Club прошел сольник одной из самых актуальных белорусских рок-групп — Nizkiz. Гитарные романтики из Могилева презентовали новый альбом «Сомнамбула» и сделали это при солдауте. За двухчасовой концерт ребята исполнили старые хиты вроде «Небяспечна», «Интроверт», «Лирика» и новые песни из недавно вышедшего альбома. О том, как все прошло, — в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.


За час до начала концерта музыканты объявили в соцсетях, что все билеты проданы, то бишь, они выступят при полном зале. И в этом убеждаешься уже на входе: даже за 10 минут до начала — внушительные очереди. А внутри, на танцполе, яблоку негде упасть. Расшевелить публику удалось уже с первых песен, тем более, что фанаты узнают их с первых аккордов и начинают подпевать и танцевать.

Но без технических сбоев не обошлось: у солиста на некоторых песнях прерывался микрофон. Было заметно, что ребята нервничают из-за этого, но солист Александр Ильин отшутился, мол, бывает. Спустя несколько песен ситуацию смогли исправить.








Были на концерте и более приятные сюрпризы. Для песни «Люстэрка» на сцене Falcon Club собрался мини-оркестр: к гитарам и барабанам прибавились труба и тромбон. А новую песню «Спойлер» Александр Ильин спел под аккомпанемент рояля — получилось душевно и трогательно. Также фанаты отметили соло барабанщика группы Дмитрия Холявкина — в лучших традициях рок-концертов.

В перерывах между песнями Александр Ильин разговаривал с публикой в том числе на белорусском языке. «Дзякуй вам, што вы з намі разам, а не побач!» — поблагодарил он, таким образом объявляя песню «Ліпень». Также он отметил, что в зале есть зрители, которые были с ними с первых концертов, на которых собиралось всего несколько человек.

В целом концерт в Falcon Club получился миксом новых песен и уже известных хитов. Самые популярные у фанатов песни музыканты приберегли для финала: на «Небяспечна» и «Лирика» танцевали даже на трибунах. В конце солист, по уже сложившейся на их концертах традиции, предложил сделать совместное фото со всеми зрителями. «Нам нужно сделать фото, а то мама не поверит!» — резюмирует он.








В целом концерт в Falcon Club получился миксом новых песен и уже известных хитов. Самые популярные у фанатов песни музыканты приберегли для финала: на «Небяспечна» и «Лирика» танцевали даже на трибунах. В конце солист, по уже сложившейся на их концертах традиции, предложил сделать совместное фото со всеми зрителями. «Нам нужно сделать фото, а то мама не поверит!» — резюмирует он.

Все концерты в Минске по одной ссылке

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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15 февраля в столичном Falcon Club прошел сольник одной из самых актуальных белорусских рок-групп - Nizkiz. Гитарные романтики из Могилева презентовали новый альбом...
 
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