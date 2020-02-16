Россия лишается первого места в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2014

Источник материала: Ежедневник





Международный союз биатлонистов (IBU) объявил в субботу, 15 февраля, о дисквалификации российских спортсменов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.

Это решение означает, что Россия лишается золота за эстафету в биатлоне на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, так как Устюгов был членом команды. После тех игр спортсмен заявил о завершении спортивной карьеры, сообщает DW .

В решении IBU указано, что Устюгов использовал запрещенный препарат оксандролон, а Слепцова - остарин. Они оба дисквалифицированы на основании данных московской антидопинговой лаборатории за 2013 год сроком на два года начиная с 13 февраля 2020 года. Аннулированы все результаты спортсменов, показанные в течение сезона 2013/2014.

Спортсмены могут обжаловать решение союза биатлонистов в Спортивном арбитражном суде в Лозанне в течение трех недель. ТАСС сообщает, что россияне воспользуются этой возможностью. После того как Устюгову были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил, спортсмен уже направил иск к IBU в гражданский суд Австрии. Ранее в феврале IBU объявил о начале нового расследования в отношении Устюгова по данным его биологического паспорта за период с января 2010 по февраль 2014 года. Проверка ведется в рамках требований IBU к Союзу биатлонистов России, который добивается возвращения в международную организацию после допингового скандала.

Второе место в эстафете по биатлону на зимних играх в Сочи завоевала немецкая команда, уступив россиянам 3,5 секунды. Теперь они могут получить золотые медали, решение об этом принимает Международный олимпийский комитет. Член немецкой сборной по биатлону эстафетной команды Арнд Пайффер (Arnd Peiffer) прокомментировал немецкому агентству SID решение Международного союза биатлонистов: "Мы посмотрим, что будет происходить. Конечно, с тех пор момент упущен. И если меня победили, я хотел бы, чтобы меня победили честно".

Россия лишается в случае потери золота эстафеты по биатлону и первого места в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2014. Оно достается Норвегии, а на второе место поднимается сборная Канады.