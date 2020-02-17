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Бресту сделали подарок на 1000-летие, но жители ближайших домов используют его как мусорку

17.02.2020 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Может мы и жёстко прошлись в заголовке по ситуации, однако, это полезно для привлечения внимания к проблеме. А она несомненно есть.

Бресту сделали подарок на 1000-летие, но жители ближайших домов используют его как мусорку

Арт-объект на ул. Карла Маркса около Консульства Республики Казахстан в Бресте - это подарок городу к 1000-летию от Казахстана. "Байтерек" (Древо жизни) изготовлено в Бресте, и является копией того, что есть в Нур-Султане. Подробнее по ссылке.

Бресту сделали подарок на 1000-летие, но жители ближайших домов используют его как мусорку

Однако уже довольно давно брестчане используют это место... чтобы выносить мусор из своих квартир. Урны часто полные, и естественно, не очень приятно, когда такое происходит.

Бресту сделали подарок на 1000-летие, но жители ближайших домов используют его как мусорку

Самое интересное, что не мешает даже камера наблюдения, которая "смотрит" на объект и фиксирует всё происходящее. Может быть, надо просто опубликовать парочку видеозаписей, чтобы тем, кто это делает, стало немножко стыдно, как вы считаете?

Бресту сделали подарок на 1000-летие, но жители ближайших домов используют его как мусорку

Для тех, кто не понимает, повесили даже "грозное" предупреждение, но на ситуацию это никак не повлияло - мусор всё равно появляется.

Бресту сделали подарок на 1000-летие, но жители ближайших домов используют его как мусорку

И что мы будем с этим делать?

 
Теги: Брест
 
 
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  Может мы и жёстко прошлись в заголовке по ситуации, однако, это полезно для привлечения внимания к проблеме. А она несомненно есть. Арт-объект на ул. Карла Маркса...
 
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