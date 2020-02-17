Бресту сделали подарок на 1000-летие, но жители ближайших домов используют его как мусорку

Источник материала: Виртуальный Брест

Может мы и жёстко прошлись в заголовке по ситуации, однако, это полезно для привлечения внимания к проблеме. А она несомненно есть.





Арт-объект на ул. Карла Маркса около Консульства Республики Казахстан в Бресте - это подарок городу к 1000-летию от Казахстана. "Байтерек" (Древо жизни) изготовлено в Бресте, и является копией того, что есть в Нур-Султане. Подробнее по ссылке .





Однако уже довольно давно брестчане используют это место... чтобы выносить мусор из своих квартир. Урны часто полные, и естественно, не очень приятно, когда такое происходит.





Самое интересное, что не мешает даже камера наблюдения, которая "смотрит" на объект и фиксирует всё происходящее. Может быть, надо просто опубликовать парочку видеозаписей, чтобы тем, кто это делает, стало немножко стыдно, как вы считаете?





Для тех, кто не понимает, повесили даже "грозное" предупреждение, но на ситуацию это никак не повлияло - мусор всё равно появляется.





И что мы будем с этим делать?