"Брестоблдорстрой" получит до Br19,89 млн. кредитов на строительство и ремонт местных дорог

Источник материала: Виртуальный Брест

Совет Министров согласовал Банку развития выдачу в 2020 году кредитов в долларах США на финансирование строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта местных автомобильных дорог на общую сумму не более Br82,796 млн в эквиваленте. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №87 от 14 февраля 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства .





Ставка за пользование данными кредитами составит 3,29% годовых. Получателями кредитов будут "Брестоблдорстрой" (до Br19,89 млн), "Витебскоблдорстрой" (до Br14,86 млн), "Гомельоблдорстрой" (до Br11,4 млн), "Гроднооблдорстрой" (до Br18,2 млн), "Минскоблдорстрой" (до Br3,4 млн) и "Могилевоблдорстрой" (до Br15 млн).

Документ принят в соответствии с указом от 29 августа 2017 года №307 "О финансировании строительства дорог и Минского метрополитена".