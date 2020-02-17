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Алла Пугачева рассказала о своих пластических операциях

17.02.2020 16:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

70-летняя Алла Пугачева не скрывает, что неоднократно обращалась к помощи пластических хирургов. Этим она поделилась рассказала в беседе с журналистами канала НТВ, передает spletnik.ru.


— Конечно, я делала пластику когда-то. Но поскольку из-за проблем с сердцем врачи мне запретили общий наркоз, я делала под местным какие-то маленькие подтяжки, — заявила Пугачева, указав на области скул и лба.

При этом звезда отметила, что она не сильно разбирается в бьюти-трендах и даже не делала «уколы красоты».

— Делали мне какие-то легкие операции. У меня в принципе хорошая кожа и хорошие друзья — пластические хирурги, которые могут убрать кисту, и все это под местным наркозом.

Я пока читаю в инстаграме, что другие делают. Наверное, мне уже пора. Люди колют какие-то стволовые клетки. Не боятся ведь… Я ничего толком не делаю. Мне дарят какие-то кремы. У меня просто порода хорошая. Плюс витамин Е из Израиля привозят. Он как сиропчик. Я его смешиваю с кремом и накладываю на лицо и шею. Сейчас мне ничего не надо. Я совершенно отстала в этом смысле, но считаю, что нужно быть в курсе новых технологий. Мне многие подруги советуют что-то, делятся опытом, — рассказала она.

Пугачева также призналась, что прекрасно себя чувствует и редко ходит по врачам, но регулярно посещает остеопата и делает массаж.

— Будет вам 70 лет, тогда поймете меня, — заключила она.

 
 
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«Я делала маленькие подтяжки под местным наркозом».
 
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