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Белорусам показали, как выглядит умное отделение банка с обменником без кассиров
Источник материала: Myfin
Предполагается, что здесь будут обслуживать посетителей торгового комплекса не только из Гродно, но и из других городов.
Банковский офис рассчитан на обслуживание физических лиц. Здесь можно открыть
Помимо привычного банкомата, установлены инфокиоск и терминал для самоинкассации – его можно использовать для зачисления наличной выручки на счет. Из интересного – терминал для обмена валюты без участия кассира.
«В отделении фокус сделан на удобстве и новых технологиях. Крупный торговый комплекс ориентирован на высокий трафик, так что мы заранее позаботились о скорости работы и автоматизации многих процессов. В частности, здесь можно зачислить выручку или поменять валюту без участия специалистов. Жители Гродно уже сейчас могут оценить новый уровень комфорта», – поясняют в Приорбанке.
Новое отделение Приорбанка работает в ТРК Triniti по будним дням с 11 до 19 часов.
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Приорбанк открыл в ТРК Triniti отделение с умным терминалом для обмена валют. В новом офисе можно совершать все финансовые операции от открытия депозита до оформления...
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