Белорусам показали, как выглядит умное отделение банка с обменником без кассиров

Источник материала: Myfin

Фото: Приорбанк

Предполагается, что здесь будут обслуживать посетителей торгового комплекса не только из Гродно, но и из других городов.



Банковский офис рассчитан на обслуживание физических лиц. Здесь можно открыть депозит или кредит , в том числе на покупку недвижимости или автомобиля. А ещё – отправить или получить денежный перевод и обменять валюту. В отделении также оформляют банковские карты и пенсионные счета с дополнительным доходом.



Фото: Приорбанк

Помимо привычного банкомата, установлены инфокиоск и терминал для самоинкассации – его можно использовать для зачисления наличной выручки на счет. Из интересного – терминал для обмена валюты без участия кассира.

«В отделении фокус сделан на удобстве и новых технологиях. Крупный торговый комплекс ориентирован на высокий трафик, так что мы заранее позаботились о скорости работы и автоматизации многих процессов. В частности, здесь можно зачислить выручку или поменять валюту без участия специалистов. Жители Гродно уже сейчас могут оценить новый уровень комфорта», – поясняют в Приорбанке.



Фото: Приорбанк

Новое отделение Приорбанка работает в ТРК Triniti по будним дням с 11 до 19 часов.

