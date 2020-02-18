Что подарить на 23 февраля: четыре совета

Источник материала: Tut.by

Традиционный набор из носков и пены для бритья в качестве подарка на 23 февраля порадует далеко не каждого. Так что, девушки, если не хотите в отместку получить на 8 Марта одинокую розу в целлофане, держите нашу подборку подарков для мужчин.



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Сразу оговоримся: бюджет на подарки у каждого разный, так что и выбор гаджетов может быть ограничен. Ниже мы постарались подобрать устройства как из нижнего, так и более высокого ценового диапазона. Но если честно, купить нечто стоящее за условные 20−30 рублей вряд ли получится — мы ориентировались на более дорогие устройства.

Около 100 рублей



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«Классический» вариант подарка, который пригодится практически всем — это фитнес-браслет. Ведь его можно использовать не только для мониторинга показателей во время занятий спортом, но и просто как аксессуар, на который приходят уведомления со смартфона.

С выбором бренда затруднения также вряд ли возникнут. Народными устройства от Xiaomi называют не просто так: за относительно небольшие деньги производитель предлагает гаджеты приличного качества.

Нынешняя актуальная модель в линейке — Mi Band 4 . У нее цветной дисплей, возможность работать от одного заряда дольше по сравнению с умными часами, а также водонепроницаемый корпус. Как альтернатива — фитнес-браслет Honor Band 5 с аналогичными фишками.

Не дороже 200−300 рублей

В этой ценовой категории уже есть где развернуться. Как подарок, например, можно выбрать игровые аксессуары — новый джойстик лишним точно не окажется, особенно если мужчина любит играть вместе с друзьями. Сюда же получится запихнуть и аксессуары для ПК вроде геймерской клавиатуры или мыши:

В районе 500−600 рублей



Galaxy A51

Если бюджет позволяет, можно немного «шикануть» и подарить смартфон. За условные 250−270 долларов получится выбрать хороший аппарат. Один из таких — Samsung Galaxy A51 . У него тройная основная камера, экран во всю фронтальную панель, достаточная производительность и, что не менее важно, время автономной работы около полутора-двух дней.

Недостатки, впрочем, тоже есть. Самый существенный — пластиковый корпус. С учетом цены устройства хотелось бы видеть металл или стекло.

Альтернативный вариант — Xiaomi Redmi Note 8 Pro . «На бумаге» его характеристики выглядят чуть лучше (батарея больше, и у камеры больше мегапикселей), но в целом разницы не ощущается. На одном заряде аппарат все так же работает по полтора-два дня, камера делает сравнимые по качеству фотографии. Разве что в бенчмарках Redmi Note 8 Pro выбивает лучшие результаты:

Дороже 600 рублей



На фото PS4 Pro

Один из самых очевидных вариантов — игровая консоль. С учетом того, что ближе к декабрю Sony и Microsoft начнут продажи приставок следующего поколения, нынешние консоли заметно подешевели. Впрочем, игр на них вышло уже довольно много, да и в будущем приставки еще долго будут поддерживать из-за внушительной базы игроков.

Если вы относитесь к числу «ПК-бояр», то хорошим подарком станет игровая видеокарта. За цену игровой консоли продается, например, NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti:

Если уж и покупать планшет, то только от Apple. И дело тут не только в большем количестве созданных специально для него приложений, но и в iPadOS — усовершенствованной версии iOS специально для планшетов. К тому же к iPad легко докупить аксессуары вроде чехла-клавиатуры или стилуса. Среди актуальных и относительно недорогих моделей iPad выделяются две модели: