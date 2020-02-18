|
Владелец Amazon даст $10 миллиардов на борьбу с изменением климата
Источник материала: Партизан
Основатель компании Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос объявил о создании многомиллиардного климатического фонда и начало выделения грантов.
Об этом он заявил в
По словам Безоса, он выделит $10 миллиардов на борьбу с изменением климата. Его экологический фонд будет называться Bezos Earth Fund и начнет выделять гранты летом.
«Мы можем спасти Землю», – отметил глава Amazon.
Целью фонда станет финансирование ученых, активистов, неправительственных организаций и поддержка любых усилий, которые дают реальную возможность помочь сохранить и защитить природу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основатель компании Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос объявил о создании многомиллиардного климатического фонда и начало выделения грантов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)