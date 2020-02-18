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Владелец Amazon даст $10 миллиардов на борьбу с изменением климата

18.02.2020 08:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основатель компании Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос объявил о создании многомиллиардного климатического фонда и начало выделения грантов.

Об этом он заявил в Instagram.

По словам Безоса, он выделит $10 миллиардов на борьбу с изменением климата. Его экологический фонд будет называться Bezos Earth Fund и начнет выделять гранты летом.

«Мы можем спасти Землю», – отметил глава Amazon.

Целью фонда станет финансирование ученых, активистов, неправительственных организаций и поддержка любых усилий, которые дают реальную возможность помочь сохранить и защитить природу.
 
 
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Основатель компании Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос объявил о создании многомиллиардного климатического фонда и начало выделения грантов.
 
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