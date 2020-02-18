В Беларуси пройдет акция «Единый день безопасности»

Источник материала: Кировец

Безопасность жизнедеятельности населения – приоритетная задача государственной политики Республики Беларусь. В период с 20 февраля по 1 марта в республике пройдет Единый день безопасности.





Основная цель проведения данных профилактических мер – напомнить гражданам о безопасности, проверить готовность служб к возникновению чрезвычайных ситуаций, обеспечить максимальный уровень безопасности жизни населения.

Совместно со специалистами МЧС будут работать местные исполнительные и распорядительные органы власти, районный отдел внутренних дел райисполкома, «Могилевэнерго», «Могилевоблгаз», филиал ГУ «Кировский государственный энергетический и газовый надзор», УЗ «Кировская центральная районная больница».

Для каждой службы и ведомства предусмотрен свой перечень тематических мероприятий. 28 февраля в 11.00 в здании районного Дома культуры состоится общее масштабное мероприятие, где взрослых и детей будет ждать не только конкурсная программа по основам безопасности жизнедеятельности, но и интересные, захватывающие мероприятия в различных зонах активности: игровая, демонстрационная зоны и фотозона. А также будет организована работа тематических интерактивных площадок от «Могилевоблгаз», филиала ГУ «Кировский государственный энергетический и газовый надзор», УЗ «Кировская центральная районная больница», Кировское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Помните, что только совместными усилиями мы сумеем добиться положительных результатов и сделать нашу жизнь и будущее безопасными!