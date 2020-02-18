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Первенство Брестской области по турисско-прикладному многоборью состоялось в г. Барановичи

18.02.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Спортивный туризм в последнее время активно развивается как круглогодичный вид спорта. Туристы «с опытом», которые привыкли к летним турслётам, были бы приятно удивлены уровнем сложности дистанций, и уровнем подготовки участников. Первенство Брестской области по туристско-прикладному многоборью в технике пешеходного туризма в закрытых помещениях прошло 12-15 февраля 2020г. в г Барановичи.

Первенство Брестской области по турисско-прикладному многоборью состоялось в г. Барановичи

Соревнования состоялись на базе туристского полигона ГУДОДиМ «Центр туризма и краеведения г. Барановичи» оборудованного на базе ГУО «СШ №14 г. Барановичи»

Формат стартов предполагал участие сильнейших команд области,, всего приняли участие около 100 учащихся по 3 возрастным группам. Организаторами мероприятия выступили Главное управление по образованию Брестского облисполкома и Управление спорта и туризма Брестского облисполкома.

Первенство Брестской области по турисско-прикладному многоборью состоялось в г. Барановичи

Непосредственную организацию соревнований осуществила судейская бригада ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи»» и ГУДОДиМ «Центр туризма и краеведения г. Бараовичи» (главный судья Малашук А.С.)

Особую благодарность участники соревнований выразили директору СШ №14 г. Барановичи Рудому Николаю Николаевичу. и коллективу школы за по-настоящему домашний и тёплый прием и помощь.

Победителями в своих возрастных категориях в личном зачете стали: Войтович Юлия, Юрчик Александра, Грабовски Евгений, Дубовик Никита (г. Барановичи); Криволь Александр, Приймачук Лидия (Кобринский район); Кунда Мария (Пружанский район)

В соревноваиях связок победителями стали: Гробовский Евгений и Вотович Юлия; Криволь Александр и Праймечук Лидия; Кардаш Антон и Тарисенко Юлия.

В общекомандном зачете I место – г. Барановичи, II – Кобринский район, III – Пружанский район.

По итогам соревнований определены кандидаты в сборную команду области для предстоящего Первенства РБ

 
 
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  Спортивный туризм в последнее время активно развивается как круглогодичный вид спорта. Туристы «с опытом», которые привыкли к летним турслётам, были бы приятно...
 
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