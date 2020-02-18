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Лукашенко приказал сохранить Грушевский сквер: минчане боролись с его уничтожением

18.02.2020 12:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Председатель Совета Республики Наталья Кочанова рассказала «БелТА», что Грушевский сквер решили сохранить – по личному требованию Александра Лукашенко.

Со слов Кочановой, она поговорила с администрацией Московского района, застройщиками и местными жителями, а затем доложила обо всем президенту – после чего тот высказался за то, чтобы сквер оставили в безопасности. «Застройка и благоустройство будут вестись так, чтобы он [Грушевский сквер] ни в коем случае не пострадал. <...> Точка в этом вопросе поставлена на самом высоком уровне», – заявила Кочанова журналистам.

Предыстория. Что за ситуация со сквером?

Грушевскому скверу около 90 лет, он – чуть ли не единственная достопримечательность и зеленый островок в районе Грушевки, где живет множество молодых семей с детьми. В 2017 году выяснилось, что застройщику «Датч Стар» разрешили достроить еще две секции ЖК «Гранд Хаус». Для этого ему отдали территорию, где раньше стояли бараки, а также зеленую зону, примыкающую к скверу, которую пообещали облагородить.

Появилась угроза изменения площади сквера и вырубки десятков вековых деревьев. Последние несколько месяцев минчане протестовали особенно заметно: писали в ведомства (но часто получали отписки, мол, «все по закону») и привлекали к проблеме внимание общественности – например, экскурсиями по скверу и «теплой акцией»: повязали на деревьях шарфы. Также местные жители записали обращение президенту – с просьбой остановить уничтожение части «исторической Грушевки». Похоже, протест сработал.

 
 
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Председатель Совета Республики Наталья Кочанова рассказала «БелТА», что Грушевский сквер решили сохранить – по личному требованию Александра Лукашенко. Со...
 
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