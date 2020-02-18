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«Объективно оценили и просчитали все обстоятельства». МАЗ передумал отправлять работников в отпуска

18.02.2020 13:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На МАЗ передумали вводить целосменные простои в феврале и марте, которые должны были коснуться около 30% работников. Об этом сообщили в пресс-службе министерства промышленности. Напомним, на предприятии уже был простой 7 февраля, в планах было отправить некоторых работников в отпуск на 2/3 оклада также 21 февраля, а также 7 и 20 марта.


Фото: Reuters

— В связи с необходимость увеличения в феврале и марте 2020 года выпуска автомобильной и пассажирской техники 18 февраля руководством Министерства промышленности и ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» было принято решение об отмене целосменных простоев для отдельных работников предприятия 21 февраля, 9 и 20 марта, — сообщают в Минпроме.

В ведомстве уточняют, что гендиректор МАЗа внес в план производства соответствующие изменения.

— Это связано, в первую очередь, с поступлением дополнительного заказа на производство пассажирской техники. Таким образом, до конца февраля и в марте ОАО «МАЗ» будет работать по полному графику, — пояснили в ведомстве. — Объективно оценив и просчитав все обстоятельства, было принято вышеуказанное решение об отмене соответствующих приказов ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» в связи с его нецелесообразностью.

Работникам, которых собирались отправить на целосменный простой, обещали заплатить не менее 2/3 тарифной ставки.

— Работают все производства, работают все заводы, работают все основные рабочие, и работают меньшей численностью все структурные подразделения заводоуправления, — рассказывала 17 февраля FINANCE.TUT.BY заместитель гендиректора ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» — директор по кадрам, соцвопросам и идеологической работе Зоя Таран. — Это (целосменные простои. — Прим. ред.) коснется некоторых структурных подразделений, в том числе из заводоуправления, руководителей, специалистов и служащих, у которых работа в полном объеме не просматривается.

Директор по кадрам, соцвопросам и идеологической работе так поясняла причины целосменных простоев для некоторых работников:

«Это связано с эффективностью производства. По объемам производства принято решение, что можно таким образом не привлекать всех работников к работе. Основное производство работает все. Конвейер, автобусный завод, механосборочный завод — все заводы работают в полном объеме, 100%. Кроме того, по мере необходимости их приглашают на работу и в субботу».

Напомним, с 17 февраля остановили работу три завода, которые входят в «Белшину». Это завод массовых шин (ЗМШ), завод крупногабаритных шин (ЗКГШ) и завод сверхкрупногабаритных шин (ЗСКГШ). Первые два предприятия возобновят работу, как планируется, с 21 февраля, а завод сверхкрупногабаритных шин — с 1 марта. «Если раньше справимся, то раньше запустим. К тому же сегодня СКГШ плановое задание февраля как бы выполнил, поэтому тоже просто вхолостую гонять не с руки», — рассказывал ранее начальник отдела идеологической и социальной работы «Белшины» Юрий Андриевский.

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На предприятии уже был простой 7 февраля, в планах было отправить некоторых работников в отпуск на 2/3 оклада также 21 февраля, а также 7 и 20 марта.
 
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