Оружие и боеприпасы обнаружили в железнодорожном контейнере минские таможенники

Сотрудники Минской региональной таможни пресекли незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС оружия и боеприпасов в железнодорожном контейнере.

Груз следовал железнодорожным сообщением в адрес физического лица через пункт таможенного оформления «Молодечно». Согласно документам в железнодорожном контейнере из Уссурийска в Калининград, транзитом через Беларусь и Литву, перемещались личные вещи, бывшие в употреблении, автомобиль и оружие. Однако необходимых разрешительных документов на гладкоствольное огнестрельное оружие 12-го калибра у гражданина не имелось. Помимо этого, при проведении таможенного досмотра обнаружены незаявленные боеприпасы для данного оружия в количестве 44 штук.

По факту перемещения через таможенную границу ЕАЭС боеприпасов Минской региональной таможней в отношении гражданина возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 333-1 УК Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Незаконно перемещаемые боеприпасы изъяты.

Оружие входит в перечень товаров, ограниченных к перемещению через таможенную границу ЕАЭС и подлежащих обязательному декларированию. Перемещение таких товаров возможно только при наличии разрешительного документа, выдаваемого уполномоченным органом.