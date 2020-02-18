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Оружие и боеприпасы обнаружили в железнодорожном контейнере минские таможенники

18.02.2020 13:25 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сотрудники Минской региональной таможни пресекли незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС оружия и боеприпасов в железнодорожном контейнере.

Груз следовал железнодорожным сообщением в адрес физического лица через пункт таможенного оформления «Молодечно». Согласно документам в железнодорожном контейнере из Уссурийска в Калининград, транзитом через Беларусь и Литву, перемещались  личные вещи, бывшие в употреблении, автомобиль и оружие. Однако необходимых разрешительных  документов на гладкоствольное огнестрельное оружие 12-го калибра у гражданина не имелось. Помимо этого, при проведении таможенного досмотра обнаружены незаявленные боеприпасы для данного оружия в количестве 44 штук.

По факту перемещения через таможенную границу ЕАЭС боеприпасов Минской региональной таможней в отношении гражданина возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 333-1 УК Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Незаконно перемещаемые боеприпасы изъяты.

Оружие входит в перечень товаров, ограниченных к перемещению через таможенную границу ЕАЭС и подлежащих обязательному декларированию. Перемещение таких товаров возможно только при наличии разрешительного документа, выдаваемого уполномоченным органом.

 
 
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Сотрудники Минской региональной таможни пресекли незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС оружия и боеприпасов в железнодорожном контейнере.
 
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