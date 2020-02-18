Татьяна Устинова: «Мы с мужем оба подвинулись со своих былых позиций»

Источник материала: Аргументы и факты

Сегодня писательница Татьяна Устинова издаётся миллионными тиражами, по её сценариям вышли десятки сериалов. Что всему этому предшествовало, в преддверии творческого юбилея Татьяна рассказала «АиФ».

«Я впала в депрессию...»

Ольга Шаблинская, «АиФ»: — Татьяна, насколько я знаю, до того как стать писателем, вы успели поработать в Администрации президента Ельцина. Но как вы туда попали?

Татьяна Устинова: — Совершенно случайно. Это был 1994 г., я работала на ВГТРК, куда сейчас входит «Россия 1». Кто-то в буфете сказал: «Там в „Останкино“ кого-то куда-то набирают. Поди сходи». Я позвонила по выданному мне номеру. Приехала в «Останкино», там ещё человека три таких же соискателя. Сидим ждём. Кого — не понимаем. Ближе к ночи приехал очень усталый человек. С ним — женщина, которая всем нам раздала задания. Мне: «Напишите о противостоянии на таджикско-афганской границе». Что-о?! Я — это утреннее вещание, выставки кошек, необыкновенный кактус зацвёл в Ботаническом саду. А тут таджикско-афганская граница! Понимая, что экзамен, куда бы они ни набирали, не сдам, я написала так, как написала: опять темнеет, что на том берегу — непонятно, сегодня в Москву улетел очередной борт с гробами. На зубах скрипит песок, у снайпера уже глаз вылезает из орбиты от усталости, а когда его сменят — непонятно... Отдала листочки этой женщине, она пробежала глазами и сказала: «Выходите завтра на работу».

— Ого, вот это да!

— Оказалось, это начальник информационного управления Администрации президента Марина Некрасова. Таким образом она искала я бы не сказала, что сотрудников, а союзников.

Мы оказались зачислены в штат администрации, на самые низовые позиции, разумеется. Но зато у нас была камера, мы снимали первых лиц.

— Вы общались по работе с Ельциным?

— С президентом общалось моё начальство. А я — с Наиной Иосифовной, Немцовым, Шойгу, Черномырдиным.

Я была очень огорчена, когда нас всех уволили. Не за плохую работу, а потому, что сменилось руководство Администрации президента — пришёл Анатолий Чубайс, привёл нового пресс-секретаря. Мы все ушли обратно на телевидение. Но я впала в такую депрессию!

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«Ты попробуй, Устинова!»

— А писательство-то когда началось?

— Это был 1999 г. Кругом штормит во все поля, я в очередной раз потеряла работу. Кошмар! Сын всё ещё маленький, положение у всех нестабильное, Женька (муж Евгений Устинов — физик. — Ред.) только-только нашёл очередную работу.

И вдруг через неделю-две в «Аргументах и фактах» на странице с программой прямо в самой середине вижу объявление: «Принимаем рукописи на рецензию». Муж мой приносит эту газету и говорит: «Слушай, ты всё время что-то пишешь!» Мы позвонили, спросили, какие рукописи принимают. Нам ответили: «Любые. Привозите». А рукописи никакой не было! Сестра мне сказала: «Ну ты попробуй, Устинова!» Я билась и кричала, что ничего не выйдет.

— И?..

— Я написала книжку «Персональный ангел». Писала её, наверное, недель пять. Понимая, что это абсолютно мартышкин труд, что я страдаю какой-то ерундой. Моя мама вынуждена сидеть с моим ребёнком — нянчить его, развлекать, готовить обед, а я сижу за компьютером и записываю свои мысли — вот дела! Потом мы позвонили по указанному в газете телефону, он не отвечал, но рукопись уже была. Мы нашли в справочнике телефон издательского дома, отнесли её туда. Книжку издали и спросили: «Больше нет ничего?» Я закричала: «Есть!», хотя ничего не было. И быстро написала вторую. Они сказали — да, мы это тоже напечатаем, ещё приносите. И с тех пор я пишу, а они печатают, несчастные люди.

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«Жениться надо головой»

— Помню, в нашем прошлом интервью вы рассказывали, что муж очень болезненно воспринимал «побочку» вашей известности — жены всё время нет дома. В итоге Евгений смирился с тем, что супруга-литератор всё время ездит на телеэфиры и т. п.?

— Нет-нет, мы изменились оба. Он немножко подвинулся с той своей позиции. И я тоже, будучи человеком очень своенравным, стала понимать, что, если Женька уже на ногах не стоит от усталости или от раздражения, значит, нам нужно поехать в лес на машине «Нива». И мы садимся в машину «Нива» и едем в лес. Задвинув абсолютно все дела, эфиры и программу «Пусть говорят».

— Машина «Нива» — это фигура речи?

— У нас была такая машина, когда мы только-только стали зарабатывать. Нам очень нравилось ездить именно в лес, а у неё проходимость очень хорошая. Помню, мы поехали в Питер с детьми, Мишке было 10 лет, а Сане, племяннице, 4 года. Тимофея, который только родился, мы оставили маме. Поехали на этой «Ниве», у которой не открывались задние двери и не опускались задние стёкла. Была страшная жара. Я приехала домой и за 27 дней написала — рекорд! — книжку «Хроника гнусных времён», после которой тиражи увеличили в 10 раз.

— Ваш пример — подтверждение идеи, что «замуж надо выходить за лейтенанта» и вместе по жизни всего достигать. Но сейчас семья воспринимается как коммерческий проект: девушка стремится выйти замуж за богатого, подороже себя продать. Да и мужчины часто ищут женщину небедную. Что вы про эту современную тенденцию думаете?

— В том, что люди ищут себе партнёров, исходя из здравого смысла — на чём бы этот смысл ни основывался, — нет ничего плохого. Мы все помним пьесу Островского «Бесприданница», да? Эта проблема и тогда очень остро стояла: бедную девушку выдать замуж очень трудно. Состоятельный мужчина в жене ищет не только капитал, но и опору, рассматривает её как мать его будущих детей, которых она должна будет чему-то научить. Даже не чему-то, а всему. Мир показать, объяснить его устройство — по крайней мере, пока они маленькие, а папа куёт деньги. А девочка, которая ничего не видела и не знает, несмотря ни на какую свою неземную красоту, такой опорой быть не может.

А вот насчёт «продать себя подороже» меня берут сомнения. Однократно, наверное, можно. Но ведь когда тебе становится 25, тебя подпирают 20-летние, которые тоже хотят продать себя подороже. И здесь, кроме желания продать себя подороже, ещё должно быть много всяких входящих позиций. Любая девочка должна быть — именно должна быть! — наполненной, интересной. Чтобы на неё можно было положиться, если дела пошли не так или наступили трудные времена — пусть не в материальном смысле, а, например, все заболели, от чего никто не застрахован.

Конечно, хорошо, если бы мы были из одного детства, то есть из одного социального слоя. Но если не получается, тогда нужно осмотрительно выбирать. Это секс может осуществляться с кем угодно к взаимному удовольствию. А жениться нужно головой.

— А секс, кстати, важен для семейной жизни?

— Конечно! Как-то к нам с Еленой Малышевой в программу «Здоровье», где я несколько лет работала, приехала Наталья Бехтерева, директор Института мозга, академик. Была тема, связанная с мозгом. И она нам сказала, что муж — это прежде всего сексуальный партнёр, а уже потом друг, товарищ и брат. «По-другому это не работает», — объяснила она.