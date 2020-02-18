Эпидемия откусит у Apple кусок квартальной выручки

Источник материала: Ежедневник





Apple сообщила, не сможет выполнить план продаж во втором финансовом квартале 2020 года. Это связано с ожидаемым дефицитом iPhone в мире и слабым спросом на смартфоны в Китае из-за коронавируса.

Изначально Apple ориентировалась на 63-67 млн долларов. В январе Тим Кук отмечал, что такой широкий диапазон был заложен в связи с непредсказуемостью развития эпидемии, пишет dev.by cо ссылкой на CNBC. На сколько отличается новый прогноз, компания не уточнила. Следующий раз отчитываться о результатах работы она будет в апреле.

Основная масса смартфонов и другой техники Apple производится в Китае. Из-за вспышки коронавируса некоторые заводы были приостановлены. К данному моменту все те из них, которые выпускают iPhone, снова запущены. Но Apple все равно уверена, что показатели мировых поставок не дотянут до уровня, которого можно было достичь при «нормальных» условиях.

Также компании пришлось временно закрыть розничные магазины в стране; некоторые из них возобновили работу по сокращенному графику на прошлой неделе.