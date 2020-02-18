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Вместо всех банковских карт: Евроторг внедряет технологию QR-платежей, которая заменит пластик
Источник материала: Myfin
По словам генерального директора компании «Евроторг» Андрея Зубкова, внедрение технологии начнется весной этого года.
Пластиковые карты не нужны
В ближайшие годы белорусы смогут полностью избавиться от всех пластиковых
Как отмечают разработчики, технология может в корне изменить потребительский рынок Беларуси.
«Мы решили проблему безопасности платежей при помощи QR-кода. Поэтому ключевой особенностью SmartPay является возможность безопасной имплементации сервиса в любое стороннее приложение, а не только банковское. Это делает технологию интересной не только для белорусского, но и для западных рынков», – подчеркнул директор ЗАО «БиСмарт» Роман Сущинский.
Как это работает?
На мобильный телефон устанавливается приложение с сервисом SmartPay – это может быть как банковское, так и приложение любимого ритейлера. Выбрав покупки, покупатель сообщает кассиру о желании оплатить покупки QR-платежом. Открывает приложение и на него приходит уникальный QR-код. Телефон прикладывается к сканеру, и оплата подтверждается. После оплаты в приложение покупателя приходит электронный чек.
Безопасность платежа обеспечивается тем, что транзакция разбивается на несколько логически не связанных частей. При этом в смартфон пользователя попадает только часть информации, которая никак не может быть использована злоумышленниками для взлома.
Компания «БиСмарт» уже подала заявку на приоритетное использование технологии SmartPay в США и странах ЕС.
Ритейл может сэкономить десятки миллионов долларов
С помощью технологии можно совершать и принимать платежи без использования инфраструктуры международных
«На сегодня стоимость торгового эквайринга для ритейлеров составляет порядка 1-2%. Использование технологии SmartPay позволяет снизить его примерно на треть. Даже такая экономия позволит сэкономить крупным розничным сетям десятки миллионов долларов в год», – утверждает Роман Сущинский.
Не менее привлекательной для ритейла является еще одна особенность технологии SmartPay: это возможность ее имплементации в любое приложение, в том числе и в приложения ритейлеров.
Практически все розничные сети присматриваются к новой технологии. Исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Наталья Шаблинская ранее отметила: «Сегодня одна из главных задач ритейла – это избежать повышения цен. Поэтому важно просчитать, сколько стоит внедрение этой технологии и как она поможет решить эту задачу. На сегодня ритейл не готов на большие затраты. Но если мы увидим, что с помощью SmartPay можем снизить издержки и повысить скорость обслуживания – безусловно, технология будет широко внедряться. Хотя, конечно, подобные решения принимаются непросто».
Карты лояльности в телефоне
«В Беларуси сейчас параллельно развивается несколько сервисов QR-платежей. Мы изучили все, пообщались с их создателями. И сделали вывод, что SmartPay наиболее полно удовлетворяет интересам как ритейлеров, так и покупателей», – утверждает генеральный директор компании «Евроторг» Андрей Зубков. – SmartPay позволяет автоматически «привязывать» карты лояльности – у остальных сервисов эта функция пока не реализована».
Потребитель сможет все?
По заверению разработчиков, пользователей технологии ожидает немало приятных сюрпризов.
Новая технология предусматривает гибкое управление личными финансами: сервис не привязан к конкретному счету, а позволяет пользователю выбирать, из какого источника – банковского счета, карточки или электронного кошелька – оплачивать покупку или услугу.
Появившаяся возможность встраивать платежный сервис в приложения ритейлеров открывает для потребителя новые горизонты.
«Вы сможете вести историю покупок: подробный чек будет оставаться в вашем мобильном приложении. При использовании банковских и сторонних приложений потребитель такой информации не получит: ни один ритейлер не будет отдавать свои «большие данные» сторонним сервисам. Это слишком ценная информация. Но в своем приложении вполне может поделиться с вами», – рассказывает Андрей Зубков.
Доходы банков не снизятся
Банки, с которыми вели переговоры разработчики, восприняли новую технологию с большим интересом. Все понимают, что в борьбе за своего клиента необходимо совершенствоваться и предлагать ему самые удобные способы взаимодействия.
«Мы видим, что доходы банков, как минимум, не снизятся. Вместо заработка на карточных платежах, они будут зарабатывать на платежах по QR-кодам и доход с каждой операции останется тем же. При этом исчезнут платежи в пользу международных платежных систем и снизятся затраты на эмиссию карт и дорогостоящий процессинг», – объясняет Роман Сущинский.
Также для банкиров важно, что при использовании технологии Smart Pay деньги клиентов остаются на их счетах, а не выводятся, например, в электронные кошельки.
Технология Smart Pay в течение нескольких месяцев проходила тестирование в одном из гипермаркетов «Евроопт». Как отмечают разработчики, результаты впечатляют: скорость проведения расчетов с клиентами, оплачивающими покупки с использованием карты лояльности, значительно выросла.
Источник: Myfin.by
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Компания Евроторг будет внедрять в Беларуси технологию SmartPay, основанную на платежах с помощью QR-кода. Ее можно встроить в любое мобильное приложение. SmartPay...
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