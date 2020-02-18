Вместо всех банковских карт: Евроторг внедряет технологию QR-платежей, которая заменит пластик

Источник материала: Myfin

На пресс-конференции. Фото организаторов мероприятия

По словам генерального директора компании «Евроторг» Андрея Зубкова, внедрение технологии начнется весной этого года.

Пластиковые карты не нужны

В ближайшие годы белорусы смогут полностью избавиться от всех пластиковых карт , за исключением карточки социального страхования. Такую возможность предоставляет технология SmartPay белорусской компании «БиСмарт».

Как отмечают разработчики, технология может в корне изменить потребительский рынок Беларуси.

«Мы решили проблему безопасности платежей при помощи QR-кода. Поэтому ключевой особенностью SmartPay является возможность безопасной имплементации сервиса в любое стороннее приложение, а не только банковское. Это делает технологию интересной не только для белорусского, но и для западных рынков», – подчеркнул директор ЗАО «БиСмарт» Роман Сущинский.

Как это работает?

На мобильный телефон устанавливается приложение с сервисом SmartPay – это может быть как банковское, так и приложение любимого ритейлера. Выбрав покупки, покупатель сообщает кассиру о желании оплатить покупки QR-платежом. Открывает приложение и на него приходит уникальный QR-код. Телефон прикладывается к сканеру, и оплата подтверждается. После оплаты в приложение покупателя приходит электронный чек.

Безопасность платежа обеспечивается тем, что транзакция разбивается на несколько логически не связанных частей. При этом в смартфон пользователя попадает только часть информации, которая никак не может быть использована злоумышленниками для взлома.

Компания «БиСмарт» уже подала заявку на приоритетное использование технологии SmartPay в США и странах ЕС.





Фото из презентации Романа Сущинского

Ритейл может сэкономить десятки миллионов долларов

С помощью технологии можно совершать и принимать платежи без использования инфраструктуры международных платежных систем (МПС) – это означает, что ритейл сможет существенно экономить на эквайринге .

«На сегодня стоимость торгового эквайринга для ритейлеров составляет порядка 1-2%. Использование технологии SmartPay позволяет снизить его примерно на треть. Даже такая экономия позволит сэкономить крупным розничным сетям десятки миллионов долларов в год», – утверждает Роман Сущинский.

Не менее привлекательной для ритейла является еще одна особенность технологии SmartPay: это возможность ее имплементации в любое приложение, в том числе и в приложения ритейлеров.

Практически все розничные сети присматриваются к новой технологии. Исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Наталья Шаблинская ранее отметила: «Сегодня одна из главных задач ритейла – это избежать повышения цен. Поэтому важно просчитать, сколько стоит внедрение этой технологии и как она поможет решить эту задачу. На сегодня ритейл не готов на большие затраты. Но если мы увидим, что с помощью SmartPay можем снизить издержки и повысить скорость обслуживания – безусловно, технология будет широко внедряться. Хотя, конечно, подобные решения принимаются непросто».

Скриншот материалов из презентации Романа Сущинского



Скриншот материалов из презентации Романа Сущинского

Карты лояльности в телефоне

«В Беларуси сейчас параллельно развивается несколько сервисов QR-платежей. Мы изучили все, пообщались с их создателями. И сделали вывод, что SmartPay наиболее полно удовлетворяет интересам как ритейлеров, так и покупателей», – утверждает генеральный директор компании «Евроторг» Андрей Зубков. – SmartPay позволяет автоматически «привязывать» карты лояльности – у остальных сервисов эта функция пока не реализована».





На пресс-конференции. Фото организаторов мероприятия

Потребитель сможет все?

По заверению разработчиков, пользователей технологии ожидает немало приятных сюрпризов.

Новая технология предусматривает гибкое управление личными финансами: сервис не привязан к конкретному счету, а позволяет пользователю выбирать, из какого источника – банковского счета, карточки или электронного кошелька – оплачивать покупку или услугу.

Появившаяся возможность встраивать платежный сервис в приложения ритейлеров открывает для потребителя новые горизонты.

«Вы сможете вести историю покупок: подробный чек будет оставаться в вашем мобильном приложении. При использовании банковских и сторонних приложений потребитель такой информации не получит: ни один ритейлер не будет отдавать свои «большие данные» сторонним сервисам. Это слишком ценная информация. Но в своем приложении вполне может поделиться с вами», – рассказывает Андрей Зубков.



Скриншот материалов из презентации Романа Сущинского



Скриншот материалов из презентации Романа Сущинского

Доходы банков не снизятся

Банки, с которыми вели переговоры разработчики, восприняли новую технологию с большим интересом. Все понимают, что в борьбе за своего клиента необходимо совершенствоваться и предлагать ему самые удобные способы взаимодействия.

«Мы видим, что доходы банков, как минимум, не снизятся. Вместо заработка на карточных платежах, они будут зарабатывать на платежах по QR-кодам и доход с каждой операции останется тем же. При этом исчезнут платежи в пользу международных платежных систем и снизятся затраты на эмиссию карт и дорогостоящий процессинг», – объясняет Роман Сущинский.

Также для банкиров важно, что при использовании технологии Smart Pay деньги клиентов остаются на их счетах, а не выводятся, например, в электронные кошельки.



Скриншот материалов из презентации Романа Сущинского



Технология Smart Pay в течение нескольких месяцев проходила тестирование в одном из гипермаркетов «Евроопт». Как отмечают разработчики, результаты впечатляют: скорость проведения расчетов с клиентами, оплачивающими покупки с использованием карты лояльности, значительно выросла.