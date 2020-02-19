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А давайте посмотрим на Граевку, как она выглядит с высоты

19.02.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

А то тут некоторые жаловались, что всё над центром, да над центром летает ВаськаПилот. Получите Граевку.

А давайте посмотрим на Граевку, как она выглядит с высоты

Кто нашёл свой дом?

А давайте посмотрим на Граевку, как она выглядит с высоты

А давайте посмотрим на Граевку, как она выглядит с высоты

А давайте посмотрим на Граевку, как она выглядит с высоты

А давайте посмотрим на Граевку, как она выглядит с высоты

А давайте посмотрим на Граевку, как она выглядит с высоты

А давайте посмотрим на Граевку, как она выглядит с высоты

 
 
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  А то тут некоторые жаловались, что всё над центром, да над центром летает ВаськаПилот. Получите Граевку. Кто нашёл свой дом?
 
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