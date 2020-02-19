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Вы правильно чистите зубы? Проверяйте: скорее всего, есть ошибки
Источник материала: Tut.byМы много писали о том, как нужно чистить зубы, какие продукты вредят эмали и что такого особенного в пасте со фтором. Предлагаем проверить, хорошо ли это отложилось у вас в памяти. Согласитесь: лучше потратить 5 минут на наш тест сейчас, чем деньги на стоматолога в будущем.
Проверьте свои знания и по интимной гигиене:
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Насколько внимательно вы читали статьи о гигиене полости рта? Сейчас проверим. Это вам на пользу!
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