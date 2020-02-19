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Вы правильно чистите зубы? Проверяйте: скорее всего, есть ошибки

19.02.2020 11:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы много писали о том, как нужно чистить зубы, какие продукты вредят эмали и что такого особенного в пасте со фтором. Предлагаем проверить, хорошо ли это отложилось у вас в памяти. Согласитесь: лучше потратить 5 минут на наш тест сейчас, чем деньги на стоматолога в будущем.

Проверьте свои знания и по интимной гигиене:

 
 
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