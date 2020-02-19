Николай Коперник. История человека, перевернувшего мир

Источник материала: Аргументы и факты

19 февраля 1473 года в ныне польском городе Торунь родился будущий создатель новой картины мира Николай Коперник.

Его имя так или иначе слышали практически все, кто учился в школе. Однако сведения о нем, как правило, помещаются в одной-двух строчках, наравне с еще парой фамилий выдающихся ученых, укреплявших торжество гелиоцентрической системы мира – Джордано Бруно и Галилео Галилеем.

Этот триумвират настолько закрепился в сознании, что порой вызывает путаницу в головах даже высокопоставленных политиков. Бывший спикер Государственной Думы Борис Грызлов, отстаивая вызывавшие сомнения научные разработки своего давнего знакомого и «научного соавтора» академика Петрика, бросил ставшую немедленно знаменитой фразу: «Термин лженаука уходит далеко в Средние века. Мы можем вспомнить Коперника, которого сожгли за то, что он говорил "А Земля все-таки вертится!"»

Тем самым, политик смешал в одну кучу судьбы всех трех ученых. Хотя на самом деле Николаю Копернику, в отличие от своих учеников, удалось счастливо избежать преследований инквизиции.

Каноник «по блату»

Родился будущий создатель новой картины мира 19 февраля 1473 года в ныне польском городе Торунь, в купеческой семье. Интересно, что даже о его национальном происхождении нет единого мнения. Несмотря на то, что Коперника считают поляком, нет ни единого документа, который бы ученый написал на польском языке. Известно, что мать Николая была немкой, а отец, уроженец Кракова, возможно, был поляком, однако точно это установить не представляется возможным.

Родители Коперника рано умерли, и Николай оказался на попечении дяди по материнской линии, католического священника Луки Ватценроде. Именно благодаря дяде в 1491 году Коперник поступил в Краковский университет, где, помимо других наук, увлекся астрономией.

Дядя Николая, тем временем, стал епископом, и всячески способствовал карьере племянника. В 1497 году Коперник продолжил обучение в Болонском университете в Италии. Интересно, что ни в Кракове, ни в Болонье Николай не получил никакой ученой степени.

С 1500 года Коперник обучался медицине в Падуанском университете, после окончания которого сдал экзамены и получил степень доктора канонического права.

Проведя три года в Италии в качестве практикующего врача, Николай вернулся к дяде-епископу, при котором занял должность секретаря и доверенного лица, одновременно выполняя функции личного врача.

Карьера Коперника, к тому времени носившего церковный сан каноника, удалась вполне. Оставаясь секретарем при дяде, Николай успевал заниматься астрономическими исследованиями в Кракове.

Водопроводчик и победитель чумы

Комфортная жизнь закончилась в 1512 году, вместе со смертью дяди-епископа. Коперник перебрался в городок Фромборк, где он уже несколько лет номинально числился каноником, и приступил к духовным обязанностям.

Своей научной деятельности Коперник также не оставил, приступив к разработке своей модели мира.

Надо сказать, что большого секрета из своих идей Коперник не делал. Среди друзей даже ходил его рукописный текст «Малый комментарий о гипотезах, относящихся к небесным движениям». Однако на полную разработку новой системы у ученого уйдет почти 40 лет.

Об астрономических трудах Коперника стало известно в Европе, однако гонений на предложенную им концепцию поначалу не было. Во-первых, сам астроном довольно осторожно формулировал собственные идеи, во-вторых, отцы церкви долгое время не могли определиться с тем, считать ли гелиоцентрическую систему мира ересью.





Гелиоцентрическая система мира. Фото: www.globallookpress.com

Сам же Коперник, не забывая о главном труде жизни, успевал отметиться и в других науках: он разработал для Польши новую монетную систему, как медик активно способствовал ликвидации эпидемии чумы 1519 года и даже спроектировал систему подачи воды в дома Фромборка.

С 1531 года Коперник занимался только разработкой своей гелиоцентрической системы и медицинской практикой. Его здоровье начало ухудшаться, и в последние годы жизни в работе ему помогали ученики и единомышленники.

В последний год жизни Коперника сразил паралич, а за пару месяцев до кончины он впал в кому. Ученый умер в своей постели 24 мая 1543 года, так и не увидев опубликованным труд всей своей жизни – книгу «О вращении небесных сфер». Она была впервые издана в Нюрнберге, в том же 1543 году.

Дело всей жизни

Надо заметить, что в своей критике Птолемееевой картины мира с Землей в центре Вселенной, Коперник был далеко не первым. Античные авторы, такие, как Никита Сиракузский и Филолай, полагали, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Однако авторитет таких светил науки, как Птолемей и Аристотель, оказался выше. Окончательно же геоцентрическая система победила тогда, когда ее в основу своей картины мира положила христианская церковь.

Интересно, что труд самого Коперника был далеко неточным. Утверждая гелиоцентрическую систему мира, вращение Земли вокруг своей оси, движение планет по орбитам, он, например, полагал орбиты планет идеально круглыми, а не эллиптическими. В результате даже энтузиасты его теории бывали немало озадачены, когда при астрономических наблюдениях планеты оказывались не в том месте, которое предписывалось расчетами Коперника. А уж для критиков его трудов это и вовсе был подарок.

Как уже говорилось, Коперник счастливо избежал преследования инквизиции. Католической церкви было не до него – она вела отчаянную борьбу с Реформацией. Отдельные епископы, конечно, еще при жизни ученого обвиняли его в ереси, но до реального преследования дело не дошло.

Лишь в 1616 году при римском папе Павле V, католическая церковь официально запретила придерживаться и защищать теорию Коперника как гелиоцентрическую систему мира, поскольку такое истолкование противоречит Писанию. Парадокс, но при этом гелиоцентрической моделью, по решению теологов, по-прежнему можно было пользоваться для расчётов движения планет.

Интересно и то, что книга Коперника «О вращении небесных тел» попала в знаменитый римский Индекс запрещенных книг, некий средневековый прообраз «черного списка» запрещенных сайтов Рунета, всего на 4 года, с 1616 по 1620 года. После этого она вернулась в обращение, правда с идеологической правкой – из нее вырезали упоминания о гелиоцентрической системе мира, оставив при этом математические расчеты, лежавшие в ее обосновании.

Такое отношение к работе Коперника только подхлестнуло к ней интерес. Последователи развили и уточнили теорию великого ученого, в конце концов, утвердив ее в качестве правильной картины мира.

Место захоронения Николая Коперника стало известно лишь в 2005 году. 22 мая 2010 года останки великого учёного были торжественно перезахоронены в кафедральном соборе Фромборка.





Перезахоронение останков Коперника. Фото: www.globallookpress.com

Католическая церковь признала свою вину в отрицании правильной теории Коперника лишь в 1993 году, когда папой римским был Иоанн Павел II – земляк Коперника, поляк Кароль Войтыла.

Непокорный Бруно и смиренный Галилей

Необходимо упомянуть и о судьбе двух последователей Николая Коперника – Джордано Бруно и Галилео Галилее.

Джордано Бруно, который не только разделял учение Коперника, но и пошел значительно дальше него, провозгласив множественность миров во Вселенной, определив звезды как далекие светила, подобные Солнцу, был очень активен в пропаганде своих идей. Мало того, он покушался и на многие церковные постулаты, в том числе на непорочную природу зачатия Девы Марии. Естественно, инквизиция начала его преследование, и в 1592 году Джордано Бруно был арестован.





Джордано Бруно. Фото: www.globallookpress.com

В течение более чем шести лет инквизиторы добивались отречения от ученого, который одновременно являлся и монахом, но сломить волю Бруно не удалось. 17 февраля 1600 года ученого сожгли на площади Цветов в Риме.

В отличие от трудов Коперника, книги Джордано Бруно оставались в Индексе запрещенных книг до самого последнего его опубликования в 1948 году. Спустя 400 лет после казни Джордано Бруно католическая церковь полагает казнь ученого оправданной и отказывает ему в реабилитации.





Галилео Галилей. Фото: www.globallookpress.com

Галилео Галилей, чьи труды и открытия в астрономии необычайно велики, стойкости, подобной Джордано Бруно, не проявил. Оказавшись в руках инквизиции почти в 70-летнем возрасте, после пыток и под угрозой «разделить участь еретика Бруно», Галилей в 1633 году предпочел отречься от гелиоцентрической системы, защитником которой был на протяжении всей жизни. И, разумеется, несчастному старику, едва избежавшему аутодафе, и в голову не приходило бросать своим мучителям в лицо дерзкое «А все-таки она вертится!»

Окончательно реабилитирован Галилео Галилей будет лишь в 1992 году, также по решению римского папы Иоанна Павла II.