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Высокий спрос: в Беларуси швейные предприятия наладили выпуск медицинских масок
19.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси заболевших коронавирусом нет, но спрос на респираторные маски такой, что даже многие фабрики поменяли профиль и начали выпускать защитные повязки. На самом крупном швейном производстве побывал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.
Второй цех предприятия «Славянка» в Бобруйске. Из сотни швей половина делает респираторные повязки. К работе приступают утром. После обеда уже отшитая партия. На складе готова к отгрузке.
«В день шьем тысячу сто повязок. Немножко утомляет одно и то же шить. Все-таки привыкли к разнообразию, каждую неделю шить что-то новое», – указала швея Оксана Макарченко.
Оксана Макарченко любую ткань превратит в элегантное платье или пальто. Но в час мировой борьбы с коронавирусом и ей профиль работы пришлось сменить. Километрами строчит края повязок, чтобы плотные и ровные были. Подобная ситуация была на фабрике 11 лет назад – тогда страну сразила эпидемия гриппа. Маски шили и днем, и вечером.
«На сегодня у нас выпущено около 300 тысяч, мы не знаем, когда будет дана команда стоп. Мы бы все хотели, чтобы ситуация была восстановлена и мы перешли на мирные рельсы в производстве», – рассказал директор швейной фабрики Теймураз Бочоришвили.
Повязки здесь – четырехслойные. Ни один вирус не пройдет. Изготавливают их из хлопка. Такой материал легко утилизировать без вреда природе.
«Она многоразовая, ее постирать можно. И самое главное, что она защищает. Во всяком случае, человек защищен от инфекции», – сказала начальник швейного цеха Ирина Мышко.
Один больной ОРВИ может заразить почти сотни человек, посчитали медики.
А значит, паниковать не стоит, отметили в ведомстве. В стране нет эпидемии гриппа. Случаев коронавируса тоже не зафиксировано. Потому главное – быть внимательным к себе и при первых симптомах простуды не ждать, а вызывать врача. Это и есть лучшее средство от болезни и тяжелых осложнений.
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Спрос на респираторные маски в республике такой, что даже многие фабрики поменяли профиль и начали выпускать защитные повязки.
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