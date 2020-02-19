Высокий спрос: в Беларуси швейные предприятия наладили выпуск медицинских масок

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси заболевших коронавирусом нет, но спрос на респираторные маски такой, что даже многие фабрики поменяли профиль и начали выпускать защитные повязки. На самом крупном швейном производстве побывал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Второй цех предприятия «Славянка» в Бобруйске. Из сотни швей половина делает респираторные повязки. К работе приступают утром. После обеда уже отшитая партия. На складе готова к отгрузке.

«В день шьем тысячу сто повязок. Немножко утомляет одно и то же шить. Все-таки привыкли к разнообразию, каждую неделю шить что-то новое», – указала швея Оксана Макарченко.

Оксана Макарченко любую ткань превратит в элегантное платье или пальто. Но в час мировой борьбы с коронавирусом и ей профиль работы пришлось сменить. Километрами строчит края повязок, чтобы плотные и ровные были. Подобная ситуация была на фабрике 11 лет назад – тогда страну сразила эпидемия гриппа. Маски шили и днем, и вечером.

«На сегодня у нас выпущено около 300 тысяч, мы не знаем, когда будет дана команда стоп. Мы бы все хотели, чтобы ситуация была восстановлена и мы перешли на мирные рельсы в производстве», – рассказал директор швейной фабрики Теймураз Бочоришвили.

Повязки здесь – четырехслойные. Ни один вирус не пройдет. Изготавливают их из хлопка. Такой материал легко утилизировать без вреда природе.

«Она многоразовая, ее постирать можно. И самое главное, что она защищает. Во всяком случае, человек защищен от инфекции», – сказала начальник швейного цеха Ирина Мышко.

Один больной ОРВИ может заразить почти сотни человек, посчитали медики. Если использовать маску , риски снижаются в два раза. Так что повязка на лице не какая-то там имитация защиты, а надежное средство. Да и болеть в обществе нужно цивилизованно. К слову, дефицита масок в Беларуси нет и не будет, заверили в Минздраве.

«Чтобы создать запас на возможный ажиотажный спрос, получаем по внешнему контракту 500 тысяч масок и до конца февраля еще 1 млн 100 тысяч. Это в дополнение к тому, что выпускает наша промышленность. Плюс у нас есть договоренность, что в случае необходимости будет поставлено еще несколько миллионов масок», – сказал министр здравоохранения РБ Владимир Караник.

А значит, паниковать не стоит, отметили в ведомстве. В стране нет эпидемии гриппа. Случаев коронавируса тоже не зафиксировано. Потому главное – быть внимательным к себе и при первых симптомах простуды не ждать, а вызывать врача. Это и есть лучшее средство от болезни и тяжелых осложнений.