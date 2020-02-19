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C 1 марта в БГУ снова поднимут стоимость обучения

19.02.2020 11:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

C 1 марта в БГУ снова поднимут стоимость обучения
АиФ

В Белорусском государственном университете с 1 марта 2020 года изменяется стоимость обучения, сообщили в пресс-службе вуза. В среднем стоимость будет изменена на 12%. Это примерно 400-500 рублей в год.

C 1 марта в БГУ снова поднимут стоимость обучения БГУ попал в топ-25 лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии

В пресс-службе университета отметили, что «изменение стоимости обучения проводится с целью приведения ее в соответствие с реальными затратами». Новые цены будут опубликованы позже на сайте университета в разделе «Платные услуги».

Отметим, что в предыдущий раз стоимость обучения в БГУ повышалась перед началом учебного года, в июле 2019 года. Тогда цены для студентов увеличились в среднем на 300 рублей.

 
 
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Стоимость обучения в среднем вырастет на 400-500 рублей.
 
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