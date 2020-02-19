C 1 марта в БГУ снова поднимут стоимость обучения

Источник материала: Аргументы и факты

В Белорусском государственном университете с 1 марта 2020 года изменяется стоимость обучения, сообщили в пресс-службе вуза. В среднем стоимость будет изменена на 12%. Это примерно 400-500 рублей в год.

В пресс-службе университета отметили, что «изменение стоимости обучения проводится с целью приведения ее в соответствие с реальными затратами». Новые цены будут опубликованы позже на сайте университета в разделе «Платные услуги».

Отметим, что в предыдущий раз стоимость обучения в БГУ повышалась перед началом учебного года, в июле 2019 года. Тогда цены для студентов увеличились в среднем на 300 рублей.