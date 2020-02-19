|
Снова обнулят? Коллегия ЕЭК поддержала введение нулевой таможенной пошлины на электромобили
Источник материала: Tut.by
Коллегия Евразийской экономической комиссии поддержала проект решения Совета ЕЭК об установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа ЕАЭС на электромобили до конца 2020 года. Об этом
Как подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, эта мера будет распространяться в том числе на товары, перемещаемые через таможенную границу физическими лицами, и способствовать формированию в ЕАЭС рынка электромобилей, развитию их производства и зарядной инфраструктуры.
«Прежде всего, для формирования рынка электромобилей ЕАЭС опережающими темпами должна создаваться инфраструктура и зарядные станции. Второй вопрос — производство собственных электромобилей. Три страны уже активно этим занимаются», — отметил Мясникович.
По итогам обсуждения члены Коллегии ЕЭК поддержали предложение о временном установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили. Окончательное решение предстоит принять Совету ЕЭК.
Напомним, ранее в отношении электромобилей уже применялась ставка ввозной таможенной пошлины
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Окончательное решение предстоит принять Совету ЕЭК.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)