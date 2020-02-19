Снова обнулят? Коллегия ЕЭК поддержала введение нулевой таможенной пошлины на электромобили

Источник материала: Tut.by

Коллегия Евразийской экономической комиссии поддержала проект решения Совета ЕЭК об установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа ЕАЭС на электромобили до конца 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.





Как подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, эта мера будет распространяться в том числе на товары, перемещаемые через таможенную границу физическими лицами, и способствовать формированию в ЕАЭС рынка электромобилей, развитию их производства и зарядной инфраструктуры.

«Прежде всего, для формирования рынка электромобилей ЕАЭС опережающими темпами должна создаваться инфраструктура и зарядные станции. Второй вопрос — производство собственных электромобилей. Три страны уже активно этим занимаются», — отметил Мясникович.

По итогам обсуждения члены Коллегии ЕЭК поддержали предложение о временном установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили. Окончательное решение предстоит принять Совету ЕЭК.

Напомним, ранее в отношении электромобилей уже применялась ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% — с сентября 2016 года по август 2017 года. За это время импорт, в Беларусь увеличился в физическом отношении почти в 4 раза, в стоимостном — в 8 раз. Вместе с тем, объем ввоза и продаж электромобилей в других государствах Союза показал, что применение нулевой ставки на протяжении менее года не позволило достичь планируемых результатов по формированию рынка электромобилей. Кроме того, ограничением стало то, что мера не действовала в отношении физических лиц.