ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруски впервые в истории не пробились в масс-старт чемпионата мира по биатлону

19.02.2020 09:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Крайне неудачно выступает женская сборная Беларуси на чемпионате мира по биатлону, который в эти дни проходит в Антхольце.

По итогам спринта, гонки преследования и индивидуальной гонки ни одна из представительниц Беларуси не попала в масс-старт. Столь неудачного выступления на чемпионате мира в новейшей истории женского белорусского биатлона еще не было, пишет "Интерфакс".

В программу чемпионата мира масс-старт был включен с 2000 года, и с тех пор белоруски всегда участвовали в данной гонке, куда допускаются 30 лучших биатлонисток по итогам предыдущих стартом мирового первенства.

Во вторник на чемпионате мира по биатлону прошла женская индивидуальная гонка. Лучшей из белорусок была Ирина Кривко, допустившая 4 (2+0+0+2) промаха и финишировавшая 30-й. Ее подруги по команде Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины заняли 50-е, 77-е и 88-е места соответственно. Победу праздновала итальянка Доротея Вирер.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крайне неудачно выступает женская сборная Беларуси на чемпионате мира по биатлону, который в эти дни проходит в Антхольце.
 
Новости дня
Новости разные
 
В СЭЗ «Брест» планируют создать 1 тыс. рабочих мест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика