Белоруски впервые в истории не пробились в масс-старт чемпионата мира по биатлону

"Интерфакс" . По итогам спринта, гонки преследования и индивидуальной гонки ни одна из представительниц Беларуси не попала в масс-старт. Столь неудачного выступления на чемпионате мира в новейшей истории женского белорусского биатлона еще не было, пишет





В программу чемпионата мира масс-старт был включен с 2000 года, и с тех пор белоруски всегда участвовали в данной гонке, куда допускаются 30 лучших биатлонисток по итогам предыдущих стартом мирового первенства.





Во вторник на чемпионате мира по биатлону прошла женская индивидуальная гонка. Лучшей из белорусок была Ирина Кривко, допустившая 4 (2+0+0+2) промаха и финишировавшая 30-й. Ее подруги по команде Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины заняли 50-е, 77-е и 88-е места соответственно. Победу праздновала итальянка Доротея Вирер.