В СЭЗ «Брест» планируют создать 1 тыс. рабочих мест

«За прошлый год резиденты СЭЗ за счет открытия новых производств дополнительно создали 890 рабочих мест (в 2018-м - 721). В этом году в зоне будет создано не менее 1 тыс. рабочих мест. Сейчас мы рассматриваем пять потенциальных резидентов - это польский и германский капитал. Думаю, в ближайшее время их зарегистрируем. Направления деятельности - легкая промышленность, деревообработка, косметология, металлоизделия, узлы и агрегаты для автомобилестроения», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на главу администрации СЭЗ Федора Колончука.

Начнут деятельность ранее зарегистрированные резиденты. Так, ООО «БТВ-Агро» построило первый комплекс по выращиванию грибниц для СООО «Бонше», которое занимается производством шампиньонов. Там также будут созданы рабочие места. Прорабатывается вопрос организации на территории СЭЗ производства автомобильной проводки и кемперов.

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