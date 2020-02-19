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В СЭЗ «Брест» планируют создать 1 тыс. рабочих мест
19.02.2020 09:52 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«За прошлый год резиденты СЭЗ за счет открытия новых производств дополнительно создали 890 рабочих мест (в 2018-м - 721). В этом году в зоне будет создано не менее 1 тыс. рабочих мест. Сейчас мы рассматриваем пять потенциальных резидентов - это польский и германский капитал. Думаю, в ближайшее время их зарегистрируем. Направления деятельности - легкая промышленность, деревообработка, косметология, металлоизделия, узлы и агрегаты для автомобилестроения», - сообщает
Начнут деятельность ранее зарегистрированные резиденты. Так, ООО «БТВ-Агро» построило первый комплекс по выращиванию грибниц для СООО «Бонше», которое занимается производством шампиньонов. Там также будут созданы рабочие места. Прорабатывается вопрос организации на территории СЭЗ производства автомобильной проводки и кемперов.
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На данный момент в свободной экономической зоне «Брест» зарегистрирован 71 резидент из двух десятков стран, в том числе 47 - с участием иностранного капитала. На...
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