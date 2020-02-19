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В Барановичском районе перевернулся грузовик
19.02.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла сегодня, 19 февраля 2020 года около 07:15 часов.
По предварительной информации: 25-летний житель Минского района управлял автомобилем «Mercedes» и двигался по автодороге Р2 «Столбцы-Ивацевичи-Кобрин». На 82 километре данной дороги водитель не учел дистанцию до впереди движущегося погрузчика «Cat» и совершил с ним столкновение, после чего «Mercedes» опрокинулся. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.
Проводится проверка.
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Дорожная авария произошла сегодня, 19 февраля 2020 года около 07:15 часов. По предварительной информации: 25-летний житель Минского района управлял автомобилем «Mercedes»...
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