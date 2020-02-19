В Барановичском районе перевернулся грузовик

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня, 19 февраля 2020 года около 07:15 часов.





По предварительной информации: 25-летний житель Минского района управлял автомобилем «Mercedes» и двигался по автодороге Р2 «Столбцы-Ивацевичи-Кобрин». На 82 километре данной дороги водитель не учел дистанцию до впереди движущегося погрузчика «Cat» и совершил с ним столкновение, после чего «Mercedes» опрокинулся. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.





Проводится проверка.



ГАИ области напоминает о важности соблюдения скоростного режима и соблюдении безопасной дистанции до впереди движущегося транспорта. Обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности. В случае ДТП они помогут предотвратить трагедию.