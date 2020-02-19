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В Барановичском районе перевернулся грузовик

19.02.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня, 19 февраля 2020 года около 07:15 часов.

В Барановичском районе перевернулся грузовик

По предварительной информации: 25-летний житель Минского района управлял автомобилем «Mercedes» и двигался по автодороге Р2 «Столбцы-Ивацевичи-Кобрин». На 82 километре данной дороги водитель не учел дистанцию до впереди движущегося погрузчика «Cat» и совершил с ним столкновение, после чего «Mercedes» опрокинулся. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

В Барановичском районе перевернулся грузовик

Проводится проверка.

ГАИ области напоминает о важности соблюдения скоростного режима и соблюдении безопасной дистанции до впереди движущегося транспорта. Обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности. В случае ДТП они помогут предотвратить трагедию.

 
 
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  Дорожная авария произошла сегодня, 19 февраля 2020 года около 07:15 часов. По предварительной информации: 25-летний житель Минского района управлял автомобилем «Mercedes»...
 
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