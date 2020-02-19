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В Минске Opel сбил пешехода на нерегулируемом переходе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске в ДТП пострадал человек.
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В результате аварии пострадавший был доставлен в медучреждение.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, представитель Следственного комитета и специалист управления ГКСЭ по г. Минску.
По факту аварии проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Минске в ДТП пострадал человек. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла 19 февраля. Водитель автомобиля Opel ехал по улице...
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