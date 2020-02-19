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Первокурсников академии оштрафовали за распитие пива в общественном месте
19.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Три первокурсника БГСХА отмечали получение стипендии — пили в общественном месте пиво. Что им грозит за это — обсудили на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.
О штрафе за пиво читайте в сегодняшнем номере «Горецкого вестника» за 19 февраля
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Три первокурсника БГСХА отмечали получение стипендии — пили в общественном месте пиво. Что им грозит за это — обсудили на заседании комиссии по делам...
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