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Водитель УАЗ не справился с управлением и врезался в дерево: трое пострадавших

19.02.2020 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня, 19 февраля, около 10:20 в Березовском районе на автодороге Н-81 "Борки-Черняково-Малые Лесковичи".

Водитель УАЗ не справился с управлением и врезался в дерево: трое пострадавших


По предварительной информации, водитель автомобиля "УАЗ" не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате происшествия водитель и двое пассажиров госпитализированы, их личности устанавливаются.

Водитель УАЗ не справился с управлением и врезался в дерево: трое пострадавших


На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, следователь и эксперт.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

 
 
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  Дорожная авария произошла сегодня, 19 февраля, около 10:20 в Березовском районе на автодороге Н-81 "Борки-Черняково-Малые Лесковичи". По предварительной информации,...
 
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