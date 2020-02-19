Водитель УАЗ не справился с управлением и врезался в дерево: трое пострадавших

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня, 19 февраля, около 10:20 в Березовском районе на автодороге Н-81 "Борки-Черняково-Малые Лесковичи".







По предварительной информации, водитель автомобиля "УАЗ" не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате происшествия водитель и двое пассажиров госпитализированы, их личности устанавливаются.







На месте ДТП работают сотрудники ГАИ , следователь и эксперт.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.