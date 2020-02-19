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Водитель УАЗ не справился с управлением и врезался в дерево: трое пострадавших
19.02.2020 14:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла сегодня, 19 февраля, около 10:20 в Березовском районе на автодороге Н-81 "Борки-Черняково-Малые Лесковичи".
Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
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Дорожная авария произошла сегодня, 19 февраля, около 10:20 в Березовском районе на автодороге Н-81 "Борки-Черняково-Малые Лесковичи". По предварительной информации,...
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