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Учредитель частной школы: «Урокодатели – есть такой термин. Но стоит говорить об учительском лидерстве, о менторинге»

19.02.2020 14:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Роль педагога обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

«Это то, что должно быть внутренним посылом тех людей, которые идут в профессию». Зачем Беларуси этический кодекс педагога?

Валентина Чекан, учредитель частной школы:
Доверие родительское к школе. Если мы отдаем ребёнка школе, то тогда нужно безоговорочно доверять тому, что будет делать учитель. И, ок, мы можем сказать: я, как мама, снимаю с себя некие полномочия и говорю – вот мой первоклашка, и я безоговорочно доверяю тому педколлективу, в который он попадает. Это тоже важно.

Но говоря о роли учителя, тогда, возможно, если мы видим в этом, если мы низвели роль учителя до обслуживающего персонала, то, возможно, и учителю стоит посмотреть, какие ещё роли он может себе выбрать. Мы знаем, что есть урокодатели – есть такой хороший термин в педколлективах. Это тоже категория учителя. Она сейчас есть. Но, возможно, стоит говорить об учительском лидерстве, о менторинге педагогическом, о том, когда учитель становится некой ролевой моделью для ученика. И тогда эти этические нормы априори в нём вырисовываются.

То есть если мы говорим о лидерстве, о ролевой модели, тогда и процесс воспитания строится у нас не через декларацию этических норм – так ведь? А через принятие этой ролевой модели, как образца поведения – тот человек, которому я хочу соответствовать. Тот человек, который является для меня членом, плотным таким членом референтной моей группы. И если я вспоминаю своё учебное детство, я помню, что именно такие люди остаются с тобой в памяти, как образцы поведения, как образцы подражания. Это всегда оправдано.

Учредитель частной школы: «Урокодатели – есть такой термин. Но стоит говорить об учительском лидерстве, о менторинге»

Также эксперты обсуждали:

– стоит ли отменять ЦТ или совмещать с единым экзаменом

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Смотрите 19 февраля в 20.30 на СТВ.    

Люди в материале: Валентина Чекан

 
 
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Роль педагога обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». «Это то, что должно быть внутренним посылом тех людей, которые идут в профессию». Зачем...
 
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