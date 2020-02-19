|
Учредитель частной школы: «Урокодатели – есть такой термин. Но стоит говорить об учительском лидерстве, о менторинге»
Источник материала: СТВ
Роль педагога обсуждали во время съёмок программы
Валентина Чекан, учредитель частной школы:
То есть если мы говорим о лидерстве, о ролевой модели, тогда и процесс воспитания строится у нас не через декларацию этических норм – так ведь? А через принятие этой ролевой модели, как образца поведения – тот человек, которому я хочу соответствовать. Тот человек, который является для меня членом, плотным таким членом референтной моей группы. И если я вспоминаю своё учебное детство, я помню, что именно такие люди остаются с тобой в памяти, как образцы поведения, как образцы подражания. Это всегда оправдано.
Также эксперты обсуждали:
– стоит ли отменять ЦТ или совмещать с единым экзаменом
– к чему привела отмена экзаменов в гимназии
– нужны ли педагогические классы в школах
Смотрите 19 февраля в 20.30 на СТВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учредитель частной школы: «Урокодатели – есть такой термин. Но стоит говорить об учительском лидерстве, о менторинге»
Роль педагога обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». «Это то, что должно быть внутренним посылом тех людей, которые идут в профессию». Зачем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)