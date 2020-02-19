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На прием – к своему человеку

19.02.2020 11:55 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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В понедельник, 17 февраля, в райисполкоме был оживленный день. Прямую телефонную линию и прием граждан проводил член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Александр Карпицкий. Свой шанс задать вопросы сенатору и обсудить наболевшее использовали немало каменчан. Под дверью кабинета едва ли не выстраивалась очередь.

Что беспокоит каменчан – читайте в «НК» 22 февраля.

Фото Анастасии ЯНКИНОЙ.

На прием – к своему человеку

На прием – к своему человеку

На прием – к своему человеку

На прием – к своему человеку

На прием – к своему человеку

На прием – к своему человеку

На прием – к своему человеку

 
 
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В понедельник, 17 февраля, в райисполкоме был оживленный день. Прямую телефонную линию и прием граждан Сообщение На прием – к своему человеку появились сначала на...
 
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