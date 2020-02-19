На территории Кобринского района 20.02.2020 проводится Единый день знаний Правил дорожного движения по теме: «Безопасный переход!»

Источник материала: Кобринский вестник





Сотрудники милиции посетят учреждения образования района, где проведут профилактические беседы по соблюдению Правил дорожного движения с несовершеннолетними.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ И ПЕШЕХОДОВ!

В 2019 году в районе совершено 32 ДТП, из них 9 случаев составили автоаварий на переходах. Из года в год наезды на пешеходных переходах составляют от 20% до 25% от общего количества совершенных ДТП. Всего за 2019 год по стране было совершено свыше 1050 наездов на пешеходов, из них свыше 430 – на пешеходных переходах. В первом квартале 2019 года в Республике Беларусь было совершено 294 факта наездов на пешеходов (45,7% от общего числа ДТП за 1 квартал), из которых 135 – на пешеходных переходах (21,0%).

ГАИ НАПОМИНАЕТ:

Пешеход – это физическое лицо, участвующее в дорожном движении вне транспортного средства, в том числе передвигающееся в инвалидной коляске, на роликовых коньках, лыжах, на другом спортивном инвентаре, ведущее велосипед или мотоцикл, везущее санки или коляску, и не выполняющее в установленном порядке на дороге ремонтные и другие работы.

Светофоры применяются для регулирования очередности пропуска транспортных средств и пешеходов, а также для обозначения опасных участков дорог.

Для регуляции дорожного движения применяют светофоры с сигналами зеленого, желтого и красного цветов. Сигналы, как правило, имеют форму круга. Светофоры делятся на две группы – транспортные и пешеходные. Они могут иметь вертикальное или горизонтальное расположение сигналов. Установлена следующая последовательность расположения сигналов – сверху вниз или слева направо: красный, желтый, зеленый. В любом случае значение сигналов светофора такое: красный и желтый – движение запрещено, зеленый – движение разрешено. Существуют светофоры для транспортных средств и отдельные – для пешеходов.

Пешеходы при переходе дороги руководствуются в своих действиях пешеходными светофорами. В случае отсутствия пешеходного светофора нужно подчиняться сигналам транспортного светофора.

Мигание зеленого сигнала означает, что за несколько секунд будет включен сигнал, запрещающий движение.

Постоянное мигание желтого сигнала означает, что перекресток нерегулируемый.

Пешеходы должны двигаться по тротуарам. Для безопасного перехода проезжей части пешеходы пользуются пешеходными переходами. В основном пешеходные переходы обустраивают возле перекрестков. При интенсивном движении пешеходов переход может быть расположен вне перекрестка.

Границы пешеходного перехода обозначаются разметкой. Нерегулируемые пешеходные переходы обозначаются знаками “Пешеходный переход”. Наиболее безопасным являются подземный и наземный переходы (мостик), которые полностью исключают пересечение пешеходных и транспортных потоков.

Виды пешеходных переходов (слайд):

Пешеходный переход.

Подземный пешеходный переход.

Наземный пешеходный переход.

При переходе нерегулируемого перекрестка последовательность обзора проезжих частей будет следующей: посмотреть налево – прямо – направо.

По каждому направлению пешеход должен оценить дорожную ситуацию и определить: автомобиль стоит – пропускает, автомобиль далеко, автомобиля на участке приближения нет. Эти три признака безопасного перехода проверяются в каждом направлении. Если хоть одно из условий не выполняется, на переход ступать опасно, следует подождать улучшения дорожной ситуации.

Перекрестки, на которых светофоры отсутствуют либо неисправны (выключены все сигналы), либо светофор работает в режиме желтого мигания, также считаются нерегулируемыми.

Если на перекрестке включен светофор или находится регулировщик, то это регулируемый перекресток. Движение через такой перекресток осуществляется по другим правилам.

Переход дороги на регулируемом перекрестке

Очередность движения интенсивных транспортных и пешеходных потоков на улицах регулируется с помощью светофоров. Движение пешеходов регулируется двухсекционными пешеходными светофорами. Значение сигналов такое – красный запрещает движение, зеленый разрешает. Возле перекрестков для пешеходов обустраиваются пешеходные переходы. Границы этих переходов обозначаются соответствующей дорожной разметкой.

Переход проезжей части в условиях ограниченной обзорности

Дорожно-транспортные происшествия при участии детей в условиях ограниченной обзорности случаются очень часто.

Обзорность – это возможность пешехода наблюдать за дорожной обстановкой со всех сторон. Ограниченная обзорность – это видимость участка дороги, которая ограничена крутыми поворотами или холмами, придорожными сооружениями, насаждениями и другими объектами, а также стоящими или двигающимися автомобилями. Ограниченная обзорность создает ложную мысль: “автомобиля не видно, значит безопасно”. В населенных пунктах здания и зеленые насаждения, расположенные вблизи дороги, создают определенные трудности в оценке дорожной обстановки перед переходом улицы. В случае, когда часть улицы закрыта от наблюдения каким-то препятствием, пешеходу необходимо действовать следующим образом: подойти к краю препятствия, остановиться, осторожно выглянуть из-за нее и определить, есть ли автомобиль, который представляет опасность. Если путь безопасен, то осуществить переход.

При ограниченной обзорности пешеходы не должны выходить на проезжую часть без остановки, а искать место, где дорога хорошо просматривается во все стороны на достаточном расстоянии 150 – 200 м.

Переход проезжей части в условиях недостаточной видимости:

Термин «недостаточная видимость» – это отрезок времени, который охватывает период, когда пешеход не может четко различать дорогу и автомобили, которые находятся на расстоянии, достаточном для обеспечения безопасности движения. Имеется в виду темная пора суток и другие случаи, когда видимость недостаточна, например, в результате тумана, снегопада или сильного дождя и т.д.

В Правилах содержится адресованная пешеходам рекомендация относительно движения по дорогам в темное время суток: прикреплять к одежде светоотражающие элементы, которые при освещении пешеходов светом фар делает их хорошо заметным для водителей.

В условиях недостаточной видимости переходите дорогу только на пешеходном переходе. Второе условие – пешеход должен обозначить себя световозвращающим элементом (фликером)

Повышение культуры поведения на дорогах и улицах, nривитие навыков соблюдения ПДД, профилактика, предупреждение и выявление нарушений Правил дорожного движения – наша общая задача.

Госавтоинспекция Кобринского РОВД.