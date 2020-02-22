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Турчин: реконструкцию Р23 до Солигорска начнут в первом полугодии 2020 года

22.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Турчин: реконструкцию Р23 до Солигорска начнут в первом полугодии 2020 года

Реконструкция участка автодороги Р23 от Слуцка до Солигорска начнется в первом полугодии этого года. Об этом сегодня сообщил председатель Миноблисполкома Александр Турчин сегодня на заседании по итогам социально-экономического развития Солигорского района, пишет БЕЛТА.

«Дорогу до Слуцка мы сделали. Широкополосным будет и участок трассы до Солигорска. Мы приняли решение начать его реконструкцию в первом полугодии. Думаю, это хорошая новость для жителей района», — сказал Александр Турчин.

В публикации отмечается, что дорога имеет стратегическое значение, поскольку неподалеку в Любанском районе продолжается строительство Нежинского горно-обогатительного комбината.

  • Реконструкция участка трассы Р23 Минск-Микашевичи до параметров дорог первой категории началась в 2012 году. Участок расширили до четырех полос, улучшили и сделали более безопасным. Трасса получила статус первой категории. В 2017 году реконструкция Р23 продолжилась на слуцкой кольцевой.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Реконструкция участка автодороги Р23 от Слуцка до Солигорска начнется в первом полугодии этого года. Об этом сегодня сообщил председатель Миноблисполкома...
 
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