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Второй случай смерти от коронавируса зафиксирован в Италии. Власти ввели карантин в 10 муниципалитетах
Источник материала: СТВ
Новости Италии. В Италии зафиксирован второй случай смерти из-за коронавируса, на этот раз в Ломбардии. Власти, обеспокоенные распространением заболевания, приняли беспрецедентные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 10 муниципалитетах закрыты все учебные заведения, массовые мероприятия отменены, а людей, которые контактировали с зараженными, помещают в карантин.
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Второй случай смерти от коронавируса зафиксирован в Италии. Власти ввели карантин в 10 муниципалитетах
Новости Италии. В Италии зафиксирован второй случай смерти из-за коронавируса, на этот раз в Ломбардии. Власти, обеспокоенные распространением заболевания,...
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