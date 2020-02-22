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Второй случай смерти от коронавируса зафиксирован в Италии. Власти ввели карантин в 10 муниципалитетах

22.02.2020 16:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. В Италии зафиксирован второй случай смерти из-за коронавируса, на этот раз в Ломбардии. Власти, обеспокоенные распространением заболевания, приняли беспрецедентные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии 14 новых случаев заражения коронавирусом. Власти ввели карантин

В 10 муниципалитетах закрыты все учебные заведения, массовые мероприятия отменены, а людей, которые контактировали с зараженными, помещают в карантин.

Второй случай смерти от коронавируса зафиксирован в Италии. Власти ввели карантин в 10 муниципалитетах

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Новости Италии. В Италии зафиксирован второй случай смерти из-за коронавируса, на этот раз в Ломбардии. Власти, обеспокоенные распространением заболевания,...
 
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