Второй случай смерти от коронавируса зафиксирован в Италии. Власти ввели карантин в 10 муниципалитетах

Источник материала: СТВ

Новости Италии. В Италии зафиксирован второй случай смерти из-за коронавируса, на этот раз в Ломбардии. Власти, обеспокоенные распространением заболевания, приняли беспрецедентные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии 14 новых случаев заражения коронавирусом. Власти ввели карантин

В 10 муниципалитетах закрыты все учебные заведения, массовые мероприятия отменены, а людей, которые контактировали с зараженными, помещают в карантин.



