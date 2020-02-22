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Австралийские специалисты сообщили о готовности вакцины против коронавируса

22.02.2020 16:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Число инфицированных коронавирусом за пределами Китая быстро увеличивается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Австралийские специалисты сообщили о готовности вакцины против коронавируса

COVID-19 уже подтвержден более чем у полутора тысяч человек. Новые случаи фиксируются в Японии, Иране, США, Южной Корее и других странах. Впервые диагноз подтвержден в Израиле и Ливане.

Второй случай смерти от коронавируса зафиксирован в Италии. Власти ввели карантин в 10 муниципалитетах

Австралийские специалисты сообщили о готовности вакцины против коронавируса. Доклинические испытания показали положительный результат. Однако прежде, чем начать промышленное изготовление лекарства, медики должны убедиться, что оно не вызовет побочных эффектов.

Австралийские специалисты сообщили о готовности вакцины против коронавируса

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Число инфицированных коронавирусом за пределами Китая быстро увеличивается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. COVID-19 уже подтвержден более чем у...
 
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