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Австралийские специалисты сообщили о готовности вакцины против коронавируса
Источник материала: СТВ
Число инфицированных коронавирусом за пределами Китая быстро увеличивается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
COVID-19 уже подтвержден более чем у полутора тысяч человек. Новые случаи фиксируются в Японии, Иране, США, Южной Корее и других странах. Впервые диагноз подтвержден в Израиле и Ливане.
Австралийские специалисты сообщили о готовности вакцины против коронавируса. Доклинические испытания показали положительный результат. Однако прежде, чем начать промышленное изготовление лекарства, медики должны убедиться, что оно не вызовет побочных эффектов.
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Число инфицированных коронавирусом за пределами Китая быстро увеличивается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. COVID-19 уже подтвержден более чем у...
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