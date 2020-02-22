Новый вид мошенничества зарегистрирован в Беларуси

Подобные преступления довольно сильно растянуты во времени. Обман вскрывается через несколько недель или месяцев, когда проведать обманутого старика приезжают его родные. На радостях человек показывает — мол, смотрите, какую хорошую и ценную вещь я купил! И только после ему объясняют, что на самом деле на нем хорошо заработали… Временный фактор имеет и другой, на первый взгляд, неожиданный аспект.

— Появление таких людей у вас в доме должно всегда означать, что просто сейчас в отношении вас будет совершено преступление, — говорит собеседник. — Но возможно, что вашу квартиру или частный дом уже сканируют бдительным оком разведчика, чтобы понять, насколько богато вы живете. И не исключено, что к вам заглянут еще раз, но когда вас дома уже не будет…

Здесь нужно понимать, что, запуская в свое жилище незнакомого человека, который может представиться кем угодно, хоть работникам социальной службы, вы уже рискуете лишиться каких-то денег или ценных вещей. Заходя в квартиру, ее хозяина пытаются отвести на кухню и там начать с ним разговор. Но входная дверь в этот момент остаются незакрытой! Еще несколько преступников проникают в квартиру и начинают исследовать жилые комнаты. Все, что находится ценного, — забирают себе. А поскольку никто ежечасно не проверяет, где лежат ценные вещи или деньги, то и по горячим следам задержать злодеев невозможно.

— Как правило, преступнику неважно, какой состав преступления он сейчас совершает, — продолжает собеседник. — Были у нас случаи, когда у человека просто вырывали сверток с деньгами и убегали.

Как же уберечься от подобных случаев? Элементарно, как говорил Шерлок Холмс.

— Просто не открывайте дверь незнакомым и помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, — советует Василий Шупляк. — Мы заметили, что люди до 40 лет попадаются на удочку сладкоголосых мошенников очень и очень редко. Наверное, они в этом смысле более осторожны. Если же визитер представляется сотрудником какой-службы, то позвоните в нее и попросите пригласить к аппарату человека, чью фамилию назвал нежданный гость. Если на месте его нет — расспросите, действительно ли к вам он пошел на обход. Такие меры излишними точно не будут. Стесняться их не надо — ошибка с вашей стороны может стоить очень дорого.