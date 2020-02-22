Новый вид мошенничества зарегистрирован в Беларуси

То и дело на лентах информационных агентств появляются новости о том, что очередной пенсионер стал жертвой мошенников. И предыстория вопросов отличается разве что только в деталях. В дверь звонит респектабельный человек, который начинает рекламировать чудо-товары, которые есть у него при себе. «Заболтав» человека почтенного возраста, гость переводит диалог к тому, за чем и пришел, — заключению сделки. И кажется, все как надо: покупатель получает товар, а продавец — деньги. Однако именно здесь и начинается самое интересное.
— Из нашей практики — чаще всего такие «коммивояжеры» предлагают товар исходя из своей целевой аудитории, — рассказывает начальник отдела «Р» главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси полковник милиции Василий Шупляк. — Женщинам и пенсионерам пытаются продать комплекты постельного белья, посуды. Если же объектом выбран мужчина, то ему начнут рекламировать инструменты — дрель, отвертку электрический лобзик, набор гаечных ключей. Бывает, что гости маскируются под работников соответствующих служб и предлагают поставить газоанализатор или автономный пожарный извещатель. Или, например, пытаются продать сахарный сироп под видом меда…
Все это, как правило, упаковано в красивую презентабельную коробку. Однако дьявол, как известно, кроется в мелочах. Промышленные товары у таких продавцов за очень редким исключением сделаны в странах Юго-Восточной Азии и, по сути, являются дешевыми низкокачественными подделками. Нередко они приобретаются на оптовых рынках, а после выдаются за качественные европейские с соответствующими ценами.
И нередко на это идут деньги, которые пожилой человек не один год собирал для своих нужд. Василий Шупляк вспоминает один показательный случай.
— В прошлом году мы задержали преступную группу из России. Суть ее действий была в следующем. Несколько человек приезжала на легковом автомобиле в определенный микрорайон, после группа разделялась. Заметив потенциальную жертву, к ней подходил молодой парень и очень культурно и вежливо начинал разговор. Он представлялся экскаваторщиком, который выкопал клад на стройке. Но, мол, поскольку он иностранец, то не знает местных порядков и предлагает отправиться в ломбард или пункт по скупке золота, чтобы проверить наличие драгоценного металла. И если да, то вступить за соответствующую цену. Излишне говорить, что перед проверкой легким движением руки из кармана доставалось настоящая монета. Специалисты подтверждали: да, здесь действительно есть золото или серебро. Таким же легким движением руки эта монета стоимостью несколько сотен рублей после менялась на подделку, визуально идентичную настоящей, цена которой — не более трех рублей. И был случай, когда преступник даже проводил домой одного пенсионера, который выгреб все накопившиеся дома деньги и еще звонил жене, чтобы она доложила свои сбережения.
Подобные преступления довольно сильно растянуты во времени. Обман вскрывается через несколько недель или месяцев, когда проведать обманутого старика приезжают его родные. На радостях человек показывает — мол, смотрите, какую хорошую и ценную вещь я купил! И только после ему объясняют, что на самом деле на нем хорошо заработали… Временный фактор имеет и другой, на первый взгляд, неожиданный аспект.
— Появление таких людей у вас в доме должно всегда означать, что просто сейчас в отношении вас будет совершено преступление, — говорит собеседник. — Но возможно, что вашу квартиру или частный дом уже сканируют бдительным оком разведчика, чтобы понять, насколько богато вы живете. И не исключено, что к вам заглянут еще раз, но когда вас дома уже не будет…
Здесь нужно понимать, что, запуская в свое жилище незнакомого человека, который может представиться кем угодно, хоть работникам социальной службы, вы уже рискуете лишиться каких-то денег или ценных вещей. Заходя в квартиру, ее хозяина пытаются отвести на кухню и там начать с ним разговор. Но входная дверь в этот момент остаются незакрытой! Еще несколько преступников проникают в квартиру и начинают исследовать жилые комнаты. Все, что находится ценного, — забирают себе. А поскольку никто ежечасно не проверяет, где лежат ценные вещи или деньги, то и по горячим следам задержать злодеев невозможно.
— Как правило, преступнику неважно, какой состав преступления он сейчас совершает, — продолжает собеседник. — Были у нас случаи, когда у человека просто вырывали сверток с деньгами и убегали.
Как же уберечься от подобных случаев? Элементарно, как говорил Шерлок Холмс.
— Просто не открывайте дверь незнакомым и помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, — советует Василий Шупляк. — Мы заметили, что люди до 40 лет попадаются на удочку сладкоголосых мошенников очень и очень редко. Наверное, они в этом смысле более осторожны. Если же визитер представляется сотрудником какой-службы, то позвоните в нее и попросите пригласить к аппарату человека, чью фамилию назвал нежданный гость. Если на месте его нет — расспросите, действительно ли к вам он пошел на обход. Такие меры излишними точно не будут. Стесняться их не надо — ошибка с вашей стороны может стоить очень дорого.