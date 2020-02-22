Особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны, социальная помощь пожилым людям. Прямую линию с жителями области провел заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк

Источник материала: Вороновская газета





На прямую линию поступило 20 вопросов, большинство из них касались жилищно-коммунального хозяйства, но были и по социально-культурной сфере, в частности, социальной защите пожилых граждан. Именно эту сферу курирует Виктор Францевич.

Жительница Берестовицкого района интересовалась, может ли она получить материальную помощь к 75-летию Победы за свою мать, которая уже умерла. К сожалению, это невозможно. Ветеранам Великой Отечественной войны и отдельным категориям граждан будет оказана единовременная материальная помощь в связи с празднованием 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Предусмотрено это Указом № 491 Президента Республики Беларусь от 30 декабря «Об оказании единовременной материальной помощи». В республике такую денежную помощь получат около 20 тысяч человек, на Гродненщине – порядка 350 ветеранов Великой Отечественной войны и порядка 780 лиц, пострадавших от последствий войны. Выплачиваться деньги будут с 1 апреля по 1 мая текущего года.

– Как только у нас появятся основания выплачивать материальную помощь, а согласно Указу Главы государства, выплаты должны начаться с 1 апреля, мы это сделаем сразу же, поставлена задача в самые кратчайшие сроки выплатить людям положенную им по закону помощь,– отметил Виктор Пранюк.

Материальная помощь будет оказана Героям Советского Союза, инвалидам и участникам войны, лицам, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года и в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу, работавшим на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках дорог, на предприятиях, в учреждениях и организациях в годы блокады Ленинграда и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и другим категориям граждан. – Ветераны Великой Отечественной войны в нашем государстве всегда окружены вниманием и заботой, – подчеркнул Виктор Пранюк. – За каждым ветераном закреплены медицинский и социальный работники. Соответствующие службы стараются максимально удовлетворить их потребности в лечении, в уходе. Комфортные палаты для них созданы в каждой центральной районной больнице. На протяжении января-февраля этого года медицинскими работниками проведено комплексное обследование ветеранов. Те, кто не нуждается в госпитализации, пользуются услугами так называемого санатория на дому, то есть медицинские работники совместно с работниками социальной защиты оказывают им услуги по месту жительства, для того чтобы поддержать здоровье пожилых людей как можно дольше. Организовано волонтерское движение, шефскую помощь ветеранам оказывают члены пионерской организации и БРСМ, Красного Креста. На прямую линию обратилась жительница Зельвенского района. Четыре раза в неделю к ней приходит социальный работник, но женщина хотела бы получать его помощь чаще. Как ей пояснили дежурившие на прямой линии работники комитета по труду, занятости и социальной защите, помощь социального работника может предоставляться каждый рабочий день в соответствии с медицинскими показаниями, но время его визита ограничено, он оказывает первую необходимую помощь. Все это оговаривается в договоре. На Гродненщине более 13 тысяч граждан обслуживаются на дому социальными работниками. Часть вопросов, поступивших на прямую линию заместителя председателя облисполкома, касались сроков ремонта жилых домов, коммунальных услуг, медицинского обслуживания. На все даны ответы и разъяснения. Отдельные вопросы адресованы для рассмотрения соответствующим службам в районах области и в Гродно. Ирина АНИКЕВИЧ

Фото: Артем ТУРЛАЙ https://grodnonews.by/