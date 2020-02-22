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Кондитер из Барановичей взяла "золото" на престижном кулинарном форуме

22.02.2020 20:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сказочный замок со множеством башен расположился на скалистом утёсе… Охраняет его дракон… Внизу – синее-синее море… И всё это съедобно! Именно такую композицию высотой около 80 сантиметров представила кондитер 4-го разряда из Барановичей Валерия Курчий на Всемирной кулинарной IKA олимпиаде в Германии, которая проходила с 15 по 19 февраля в Штутгарте.

Кондитер из Барановичей взяла "золото" на престижном кулинарном форуме

Этот престижный форум – своеобразные олимпийские игры в кулинарно-кондитерской сфере. Они проходят раз в четыре года. Конкурс организован Всемирной ассоциацией кулинаров и кондитеров (WACS). Поучаствовать в таких состязаниях – большая честь не только для самого кондитера, но и для всей страны.

Кондитер из Барановичей взяла "золото" на престижном кулинарном форуме
 Кондитер из Барановичей взяла "золото" на престижном кулинарном форуме

В числе участников олимпиады от Беларуси была и наша землячка. Девушке 21 год, училась она в Кобринском государственном политехническом колледже по специальности «Исполнитель художественно-оформительских работ». Работает сейчас в филиале ОАО «Берестейский пекарь» Барановичский хлебозавод.

Валерия за свой кондитерский шедевр из мастики получила хороший отзыв жюри и завоевала «золото».

– Я решила стать кондитером, потому что это творческая профессия. В международном конкурсе участвовала впервые. На олимпиаде в разных категориях было около 150-200 участников. Всего нашу страну на конкурсе представляли шестнадцать человек. Свою работу я назвала «Фантазиум». Мне хотелось попробовать сделать что-то новое, то, чего раньше не делала. Таковым был замок, – рассказала собеседница.

По словам Леры, конкурсанты в Штутгарте представили очень много замечательных работ. Больше других нашей землячке понравились сладкие арт-объекты – ведьма с тыквой, бедуины с верблюдом, женщина-пират с попугаем.

К подготовке к самому конкурсу девушка подошла с большой ответственностью – готовилась три с половиной недели: нужно было создать «детали» будущего шедевра. Самым сложным было изготовить из мастики сам замок, девушка не знала, как подступиться к выполнению этой задачи. Но в итоге справилась «на отлично».

Свою работу в Штутгарт Валерия везла из Беларуси в разобранном состоянии, некоторые части были цельными, на конкурсе предстояло собрать все кусочки в единую композицию. «Конечно же, были некоторые повреждения и деформации после дороги, но я быстренько все исправила, ведь на такой случай прихватила с собой дополнительный материал. Мне нравится работать с мастикой, для меня это большой простор для творчества, – поясняет Лера.

Кондитер из Барановичей взяла "золото" на престижном кулинарном форуме

На хлебозаводе молодой специалист трудится чуть меньше года, а вот кондитерским делом занимается около двух лет. «Я еще всему учусь. На работе, в большинстве своем, занимаюсь отделкой массовых тортов – украшаю их кремом и шоколадом. Вдохновение черпаю в музыке, кино, природе», – говорит девушка.

Валерия Курчий признается: когда она узнала, что взяла «золото», испытала одновременно и шок, и радость, потому что не рассчитывала на столь высокое место.

– Участие в этом конкурсе останется в моей памяти как очень яркое и интересное событие. После того, как мы представили свои работы на суд жюри, отправились на ознакомительную экскурсию – с огромным удовольствием погуляли по городу. Посетили центр, железнодорожный вокзал, старый замок с замечательным двором и озером, рынок. Очень впечатлила архитектура Штутгарта, – вспоминает собеседница Zarya.by.

Белорусская команда со Всемирной кулинарной олимпиады в Штутгарте привезла 8 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медали. Всего в олимпиаде приняли участие более двух тысяч кондитеров и кулинаров со всего мира. За пять дней было приготовлено 22 тысячи блюд. Белорусские кондитеры представили сложные арт-композиции из шоколада, мастики, марципана, пастилажа с использованием различных техник изготовления.

Кондитер из Барановичей взяла "золото" на престижном кулинарном форуме

Кондитер из Барановичей взяла "золото" на престижном кулинарном форуме

Кондитер из Барановичей взяла "золото" на престижном кулинарном форуме

Кондитер из Барановичей взяла "золото" на престижном кулинарном форуме

Кондитер из Барановичей взяла "золото" на престижном кулинарном форуме

Кондитер из Барановичей взяла "золото" на престижном кулинарном форуме

Кондитер из Барановичей взяла "золото" на престижном кулинарном форуме

Кондитер из Барановичей взяла "золото" на престижном кулинарном форуме

Кондитер из Барановичей взяла "золото" на престижном кулинарном форуме

 
 
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  Сказочный замок со множеством башен расположился на скалистом утёсе… Охраняет его дракон… Внизу – синее-синее море… И всё это съедобно! Именно такую...
 
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