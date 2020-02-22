Источник материала: Виртуальный Брест

Сказочный замок со множеством башен расположился на скалистом утёсе… Охраняет его дракон… Внизу – синее-синее море… И всё это съедобно! Именно такую композицию высотой около 80 сантиметров представила кондитер 4-го разряда из Барановичей Валерия Курчий на Всемирной кулинарной IKA олимпиаде в Германии, которая проходила с 15 по 19 февраля в Штутгарте.





Этот престижный форум – своеобразные олимпийские игры в кулинарно-кондитерской сфере. Они проходят раз в четыре года. Конкурс организован Всемирной ассоциацией кулинаров и кондитеров (WACS). Поучаствовать в таких состязаниях – большая честь не только для самого кондитера, но и для всей страны.







В числе участников олимпиады от Беларуси была и наша землячка. Девушке 21 год, училась она в Кобринском государственном политехническом колледже по специальности «Исполнитель художественно-оформительских работ». Работает сейчас в филиале ОАО «Берестейский пекарь» Барановичский хлебозавод.

Валерия за свой кондитерский шедевр из мастики получила хороший отзыв жюри и завоевала «золото».

– Я решила стать кондитером, потому что это творческая профессия. В международном конкурсе участвовала впервые. На олимпиаде в разных категориях было около 150-200 участников. Всего нашу страну на конкурсе представляли шестнадцать человек. Свою работу я назвала «Фантазиум». Мне хотелось попробовать сделать что-то новое, то, чего раньше не делала. Таковым был замок, – рассказала собеседница.

По словам Леры, конкурсанты в Штутгарте представили очень много замечательных работ. Больше других нашей землячке понравились сладкие арт-объекты – ведьма с тыквой, бедуины с верблюдом, женщина-пират с попугаем.

К подготовке к самому конкурсу девушка подошла с большой ответственностью – готовилась три с половиной недели: нужно было создать «детали» будущего шедевра. Самым сложным было изготовить из мастики сам замок, девушка не знала, как подступиться к выполнению этой задачи. Но в итоге справилась «на отлично».

Свою работу в Штутгарт Валерия везла из Беларуси в разобранном состоянии, некоторые части были цельными, на конкурсе предстояло собрать все кусочки в единую композицию. «Конечно же, были некоторые повреждения и деформации после дороги, но я быстренько все исправила, ведь на такой случай прихватила с собой дополнительный материал. Мне нравится работать с мастикой, для меня это большой простор для творчества, – поясняет Лера.





На хлебозаводе молодой специалист трудится чуть меньше года, а вот кондитерским делом занимается около двух лет. «Я еще всему учусь. На работе, в большинстве своем, занимаюсь отделкой массовых тортов – украшаю их кремом и шоколадом. Вдохновение черпаю в музыке, кино, природе», – говорит девушка.

Валерия Курчий признается: когда она узнала, что взяла «золото», испытала одновременно и шок, и радость, потому что не рассчитывала на столь высокое место.

– Участие в этом конкурсе останется в моей памяти как очень яркое и интересное событие. После того, как мы представили свои работы на суд жюри, отправились на ознакомительную экскурсию – с огромным удовольствием погуляли по городу. Посетили центр, железнодорожный вокзал, старый замок с замечательным двором и озером, рынок. Очень впечатлила архитектура Штутгарта, – вспоминает собеседница Zarya.by.

Белорусская команда со Всемирной кулинарной олимпиады в Штутгарте привезла 8 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медали. Всего в олимпиаде приняли участие более двух тысяч кондитеров и кулинаров со всего мира. За пять дней было приготовлено 22 тысячи блюд. Белорусские кондитеры представили сложные арт-композиции из шоколада, мастики, марципана, пастилажа с использованием различных техник изготовления.



































