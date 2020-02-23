Ивье посетила делегация из Литвы

Источник материала: Ивьевский край

В 2019-ом году Ивье посетили 377 иностранных туристов из Израиля, Турции, Австрии, Германии, Чехии, Франции, Канады, США, Австралии, Финляндии, Дании, Казахстана, Латвии, Литвы, Российской Федерации.

Страна Беларусь – открытая книга для иностранцев. Наш дом, наш родной Ивье выбирают сердцем.

-Мы можем назвать пять причин, по которым любому иностранному туристу стоит посетить город Ивье Гродненской области,- поприветствовала 21 февраля 2020-го года заместитель председателя районного исполнительного комитета по вопросам развития социальной сферы Лидия Войтеховна Носуль делегацию из Литовской Республики.

На сей раз гостями города стали представители Департамента по делам национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики, члены всевозможных благотворительных фондов и советов общин.

Возглавила группу директор Департамента Vida Montvydaite. Почетным гостем на доброжелательной Ивьевской земле стала также генеральный консул литовского консульства в Гродно Йоланта Тубайте.

Наши специалисты по дружбе: заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи Ольга Чеславовна Борко, настоятель костела Святых апостолов Петра и Павла ксендз Ян Гавецкий, директор Ивьевского музея национальных культур Екатерина Владимировна Маскалевич – сделали все возможное, чтобы двадцать первое февраля осталось в памяти гостей днем щедрости и вдохновения.

Можно сказать, что это были впечатления на заказ: к нам приехали сами, без приглашения, а только потому, что в соседней Литве наслышаны о маленьком белорусском городке Ивье, где мирно уживаются люди разных национальностей и конфессий. К слову, в Литовской Республике 2019-ый год был объявлен Годом еврейской культуры, 2020-ый – Годом татарской культуры, а 2021-ый станет Годом всех национальных меньшинств. С этой соседской страной нас связывают не только общность истории, но и многие современные проекты и сотрудничество в самых разных сферах, в том числе в экономике, культуре, образовании.

Нельзя также упускать свой шанс познакомиться с прекрасным.

Поддерживая и укрепляя взаимный интерес в международном сотрудничестве, ивьевчане рассказали, кем и чем они гордятся.

В топ-5 лучших мест Ивья, в пять рецептов от межсезонной хандры вошли Ивьевский музей национальных культур, точка отсчета истории родной земли с 1444 года «Колесо истории», местная достопримечательность « Памятник четырем конфессиям», костел Святых апостолов Петра и Павла, легендарная старинная мечеть.

Наши гости из Литовской Республики по достоинству оценили историческую мощь маленького белорусского города, увидели прошлое через призму настоящего, познакомились с традициями, которые удалось сохранить ивьевчанам, запечатлели с помощью современных гаджетов мгновения, остановленные в вечности.

Наши фонды пополнились дисками и книгами на тему «Объекты движимого и недвижимого культурного наследия проживающих в Литве национальных меньшинств».

Ну а мы, хозяева, не пожалели слов, шагов и объятий. Встреча была веселой, интересной, теплой, вкусной и познавательной.

































И. Холяво

Фото С. Зенкевича