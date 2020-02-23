Руководство города Бреста поздравляет мужчин с праздником

Источник материала: Виртуальный Брест

23 февраля — День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Дорогие ветераны и воины Вооруженных Сил! Уважаемые брестчане!





Примите наши искренние поздравления с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь — праздником всех, кто прошел службу в армии, защищает наше Отечество сегодня, и тех, кто только готовится выполнить свой конституционный долг.



Защита родной страны, своего народа – священный долг и почетная обязанность для каждого человека. Именно поэтому День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь является в нашей стране поистине всенародным праздником, днем сильных, мужественных, твердых духом людей.



Наша история богата примерами стойкости и отваги, мужества и героизма защитников Отечества. Имена героев, их ратные подвиги, боевые традиции передаются из поколения в поколение и служат примером преданности воинскому долгу и готовности к самопожертвованию во имя Родины.



В этот день мы адресуем слова особой благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, одержавшим Великую Победу над фашизмом, 75-летие которой мы будем отмечать в ближайшее время.



Уважаемые друзья, сегодня все мы особенно ясно понимаем цену мира на нашей земле, который является нашим общим, великим достоянием.



Как и прежде, важнейшая роль в деле обеспечения мира и стабильности принадлежит нашей армии. Прочный сплав высокой технической оснащенности, боевого мастерства и несокрушимого морального духа является основой боевого потенциала Вооруженных Сил Республики Беларусь. Наша армия – надежный щит Родины, гарант её независимости и территориальной целостности.



Спасибо защитникам Отечества, кто с достоинством и честью выполнял и выполняет свой воинский долг, обеспечивает мир и стабильность нашего общего дома. Желаем всем стойкости в достижении поставленных целей, несгибаемости перед трудностями, настойчивости в стремлении к профессиональному мастерству. Пусть мир и понимание царят в каждом доме, где вас любят, ценят и ждут!

Брестский городской исполнительный комитет

Брестский городской Совет депутатов

Администрации Ленинского и Московского районов г. Бреста