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Любопытные исторические фотографии из Бреста разных времён
23.02.2020 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Процесс строительства здания Полесского воеводства (ныне Брестский облисполком), ул. Люблинской унии (Ленина), вторая половина 30-х гг. Люди на фото - верующие. Предположительно, идут из протестантской церкви.
Христиане-евангелисты, поют гимны, некоторые источники утверждают, что это фото Луки Дзекуц-Малея.
перекресток нынешней площади Свободы и Буденого
Брест-Литовск. 1915 год. Санитарные автомобили Германской армии у здания бывшей мужской гимназии на улице Дворянской. В учебных классах располажился военный госпиталь, который действовал до 1917 года. В правой части фотографии видна Свято-Николаевская братская церковь. Такой замечательный снимок удалось обнаружить на сайте "Музей фотографии в Кракове".
Брест-над-Бугом, сентябрь 1939 год. Пересечение улиц Ягеллонская (сегодня проспект им. П.М.Машерова) и Переца (сегодня 17-го Сентября). В правой части фотографии виден Свято-Симеоновский кафедральный собор. Запряженная лошадью телега видимо направляется к торговым рядам. Шикарный вид.
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Процесс строительства здания Полесского воеводства (ныне Брестский облисполком), ул. Люблинской унии (Ленина), вторая половина 30-х гг. Люди на фото - верующие....
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