Любопытные исторические фотографии из Бреста разных времён

Источник материала: Виртуальный Брест

Процесс строительства здания Полесского воеводства (ныне Брестский облисполком), ул. Люблинской унии (Ленина), вторая половина 30-х гг. Люди на фото - верующие. Предположительно, идут из протестантской церкви.





Христиане-евангелисты, поют гимны, некоторые источники утверждают, что это фото Луки Дзекуц-Малея.





Brześć n/B. Planty na ul. Mickiewicza. Fot. Z. Chomętowska. Брест-над-Бугом. Бульвары на улице Мицкевича. Фотограф Софья Хоментовская.





перекресток нынешней площади Свободы и Буденого

















Брест-Литовск. 1915 год. Санитарные автомобили Германской армии у здания бывшей мужской гимназии на улице Дворянской. В учебных классах располажился военный госпиталь, который действовал до 1917 года. В правой части фотографии видна Свято-Николаевская братская церковь. Такой замечательный снимок удалось обнаружить на сайте "Музей фотографии в Кракове".





Брест-над-Бугом, сентябрь 1939 год. Пересечение улиц Ягеллонская (сегодня проспект им. П.М.Машерова) и Переца (сегодня 17-го Сентября). В правой части фотографии виден Свято-Симеоновский кафедральный собор. Запряженная лошадью телега видимо направляется к торговым рядам. Шикарный вид.



