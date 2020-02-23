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Любопытные исторические фотографии из Бреста разных времён

23.02.2020 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Процесс строительства здания Полесского воеводства (ныне Брестский облисполком), ул. Люблинской унии (Ленина), вторая половина 30-х гг. Люди на фото - верующие. Предположительно, идут из протестантской церкви.

Любопытные исторические фотографии из Бреста разных времён

Христиане-евангелисты, поют гимны, некоторые источники утверждают, что это фото Луки Дзекуц-Малея.

Любопытные исторические фотографии из Бреста разных времён

Brześć n/B. Planty na ul. Mickiewicza. Fot. Z. Chomętowska. Брест-над-Бугом. Бульвары на улице Мицкевича. Фотограф Софья Хоментовская.

Любопытные исторические фотографии из Бреста разных времён

перекресток нынешней площади Свободы и Буденого

Любопытные исторические фотографии из Бреста разных времён

Любопытные исторические фотографии из Бреста разных времён

Любопытные исторические фотографии из Бреста разных времён

Любопытные исторические фотографии из Бреста разных времён

Брест-Литовск. 1915 год. Санитарные автомобили Германской армии у здания бывшей мужской гимназии на улице Дворянской. В учебных классах располажился военный госпиталь, который действовал до 1917 года. В правой части фотографии видна Свято-Николаевская братская церковь. Такой замечательный снимок удалось обнаружить на сайте "Музей фотографии в Кракове".

Любопытные исторические фотографии из Бреста разных времён

Брест-над-Бугом, сентябрь 1939 год. Пересечение улиц Ягеллонская (сегодня проспект им. П.М.Машерова) и Переца (сегодня 17-го Сентября). В правой части фотографии виден Свято-Симеоновский кафедральный собор. Запряженная лошадью телега видимо направляется к торговым рядам. Шикарный вид.

Любопытные исторические фотографии из Бреста разных времён

 
Теги: Брест
 
 
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  Процесс строительства здания Полесского воеводства (ныне Брестский облисполком), ул. Люблинской унии (Ленина), вторая половина 30-х гг. Люди на фото - верующие....
 
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