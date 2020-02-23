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Выставка военной техники и вооружения проходит в Бресте
23.02.2020 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня в городе Бресте на площадке возле Ледового дворца спорта развернулась
Смотрите прямую видео-трансляцию.
На площадке возле Ледового дворца спорта с 10.00 по 15.00 будет проходить выставка военной техники и вооружения.
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Сегодня в городе Бресте на площадке возле Ледового дворца спорта развернулась выставка военной техники и вооружения, посвященная Дню защитников Отечества и...
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