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Народные гуляния "Масленица 2020" в Бресте - смотрите прямую трансляцию с мероприятий
23.02.2020 15:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Место проведения: БКУП «Парк культуры и отдыха», г. Брест, ул. Ленина, 3.
Прямая трансляция -
В этом году, в рамках проекта «Берестейский трубач» впервые в истории проведения традиционных городских народных гуляний «Масленница» (23 февраля) на сцене театра Эстрады в 14:00 состоялась церемония подачи сигнала, который по задумке символизирует смену времени года и сообщает о наступлении долгожданного праздника. Трубач сообщил о переходе от так и не состоявшейся зимы в Бресте к преждевременно наступившей уже в феврале весне.
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