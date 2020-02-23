Источник материала: Виртуальный Брест

Место проведения: БКУП «Парк культуры и отдыха», г. Брест, ул. Ленина, 3.

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В этом году, в рамках проекта «Берестейский трубач» впервые в истории проведения традиционных городских народных гуляний «Масленница» (23 февраля) на сцене театра Эстрады в 14:00 состоялась церемония подачи сигнала, который по задумке символизирует смену времени года и сообщает о наступлении долгожданного праздника. Трубач сообщил о переходе от так и не состоявшейся зимы в Бресте к преждевременно наступившей уже в феврале весне.