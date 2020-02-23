Мужчина погиб на охоте в Городокском районе

Вечером 21 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели 37-летнего мужчины во время охоты в лесном массиве Городокского района. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, сообщили в телеграмм-канале Следственного комитета.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли предметы, признанные вещественными доказательствами. В настоящее время допрашиваются свидетели. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской.