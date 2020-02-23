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Мужчина погиб на охоте в Городокском районе

23.02.2020 17:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мужчина погиб на охоте в Городокском районе
pixabay.com

Вечером 21 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели 37-летнего мужчины во время охоты в лесном массиве Городокского района. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, сообщили в телеграмм-канале Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли предметы, признанные вещественными доказательствами. В настоящее время допрашиваются свидетели. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской. 

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Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.
 
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