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Швеция тестирует первую в Евросоюзе государственную криптовалюту
Источник материала: Партизан
e-Krona – это традиционные деньги, но в цифровой форме. Выпускать и управлять e-Krona будет центробанк
Шведский центробанк тестирует первую в Евросоюзе государственную криптовалюту.
Об этом сообщает шведское издание The local.
Шведскую криптовалюту назвали e-Krona. Это традиционные деньги, но в цифровой форме. Выпускать и управлять e-Krona будет центробанк.
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Издание также отмечает, что более половины шведских банков не хранят деньги в наличной форме в своих хранилищах: большинство платежей происходит с помощью кредитных и дебетовых карт.
Если e-Krona все же выйдет в оборот, ее будут использовать для имитации повседневных банковских операций, например платежей, депозитов и снятия средств с цифрового кошелька.
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e-Krona – это традиционные деньги, но в цифровой форме. Выпускать и управлять e-Krona будет центробанк
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