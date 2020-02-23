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Швеция тестирует первую в Евросоюзе государственную криптовалюту

23.02.2020 17:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

e-Krona – это традиционные деньги, но в цифровой форме. Выпускать и управлять e-Krona будет центробанк

Шведский центробанк тестирует первую в Евросоюзе государственную криптовалюту.
 
Об этом сообщает шведское издание The local.

Шведскую криптовалюту назвали e-Krona. Это традиционные деньги, но в цифровой форме. Выпускать и управлять e-Krona будет центробанк.

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Издание также отмечает, что более половины шведских банков не хранят деньги в наличной форме в своих хранилищах: большинство платежей происходит с помощью кредитных и дебетовых карт.

Если e-Krona все же выйдет в оборот, ее будут использовать для имитации повседневных банковских операций, например платежей, депозитов и снятия средств с цифрового кошелька.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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e-Krona – это традиционные деньги, но в цифровой форме. Выпускать и управлять e-Krona будет центробанк
 
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