Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Торги на бирже открылись новым историческим максимумом курса доллара. Биткойн -162.47

Курс доллара поднялся на 0,0045 BYN до 2,2165 BYN/USD. Это выше предыдущего абсолютного максимума — 2,2120 BYN/USD, который был установлен в минувшую пятницу. С начала месяца доллар подорожал уже на 0,0785 BYN.

Курс евро вырос на 0,0095 BYN до 2,3980 BYN/EUR и оказался на максимуме за 321 день (менее двух недель осталось до максимума за 11 месяцев).

Курс российского рубля упал на 0,0170 BYN до 3,4231 BYN/100 RUB — минимума за 19 дней.

Bitcoin − 9751.81$ (-162.47);

Bitcоin Cash/ВСС – 388.55$ (-3.28);

Litecoin − 75.95$ (-2.81);

Еthеreum − 267.56$ (-3.71);

ZCаsh − 61.78$ (-1.94);

DigitalCash − 104.33$ (-4.18);

Monero − 82.39$ (-0.28).





