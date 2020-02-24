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Ученые считают, что коронавирусом можно заразиться от человека без симптомов
Источник материала: Tut.by
Издание Science Alert со ссылкой на
Исследователи добавляют: девушка наблюдается в одной из местных клиник. Даже после того, как у членов ее семьи началась лихорадка (у двоих диагностировали пневмонию), симптомов заболевания у нее выявить не удалось. По мнению ученых, пока этот случай выглядит аномалией, но при подобном раскладе сдерживать распространение вируса «станет еще более сложной задачей». В материале издания уточняется: среди заболевших на территории Китая симптомы не проявляются примерно у 1,2% пациентов.
Кроме того, на печально известном круизном судне
Напомним: чуть более 400 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано за минувшие сутки в материковом Китае. Общее число зараженных составляет 77 тысяч человек. Всего в стране скончались более 2,5 тысячи человек. Общее число заболевших в мире составляет более 79 тысяч человек.
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По мнению ученых, пока этот случай выглядит аномалией.
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