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Ученые считают, что коронавирусом можно заразиться от человека без симптомов

24.02.2020 12:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Издание Science Alert со ссылкой на Business Insider и журнал Американской медицинской ассоциации сообщило о подтвержденном случае бессимптомной передачи нового коронавируса, также известного как COVID-19. 20-летняя жительница Уханя передала его пяти членам собственной семьи, хотя у нее самой симптомов заболевания не наблюдается.


Исследователи добавляют: девушка наблюдается в одной из местных клиник. Даже после того, как у членов ее семьи началась лихорадка (у двоих диагностировали пневмонию), симптомов заболевания у нее выявить не удалось. По мнению ученых, пока этот случай выглядит аномалией, но при подобном раскладе сдерживать распространение вируса «станет еще более сложной задачей». В материале издания уточняется: среди заболевших на территории Китая симптомы не проявляются примерно у 1,2% пациентов.

Кроме того, на печально известном круизном судне Diamond Princess, у 621 человека был диагностирован коронавирус, но при этом 322 из их числа не проявили никаких симптомов.

Напомним: чуть более 400 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано за минувшие сутки в материковом Китае. Общее число зараженных составляет 77 тысяч человек. Всего в стране скончались более 2,5 тысячи человек. Общее число заболевших в мире составляет более 79 тысяч человек.

 
 
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По мнению ученых, пока этот случай выглядит аномалией.
 
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