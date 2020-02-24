ГКСЭ : из практики экспертов-автотехников

Источник материала: Асiповiцкi край

Некачественный ремонт машин: правда или домысли автовладельцев?

В последнее время автовладельцы все чаще остаются недовольными качеством ремонта своих транспортных средств. Причем «нарваться» на недобросовестных исполнителей ремонтных работ можно не только в «гаражных» мастерских, но и в специализированных станциях технического обслуживания.

Практика экспертов-автотехников показывает, что граждане и юридические лица жалуются на неисправности, возникающие, по их мнению, по причине некачественного ремонта авто либо вследствие установки некачественных деталей. Автосервисы в свою очередь не всегда соглашаются с претензиями клиентов, не желая исправлять недостатки и нести финансовые потери. В таких случаях автовладельцы обращаются с предметом спора в государственные органы, в том числе осуществляющие защиту прав потребителей, вынуждены подавать иски в суд, что влечет за собой долгие разбирательства, материальные издержки и моральный вред. При решении подобных споров наиболее сложным является доказывание своей правоты каждой из сторон, а необоснованные, ничем не подтвержденные претензии не могут быть приняты судом как достоверные доказательства. Подтвердить, что именно действия работников автомастерской привели к поломке машины или ремонт выполнен некачественно, может независимая экспертиза.

В то же время факты недобросовестного ремонта не всегда находят свое подтверждение. Например, в экспертной практике был случай, когда клиентка мастерской спустя полгода после ремонта двигателя снова столкнулась с той же неисправностью машины. Женщина посчитала, что в этом есть вина индивидуального предпринимателя, который ремонтировал ее авто. Однако он, будучи несогласным с такой претензией, обратился в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области. И эксперты помогли расставить все точки над і: во-первых, установили причину поломки автомобиля, а во-вторых, пришли к выводу, что она не связана с ремонтом двигателя, проводившимся полгода назад.

Чтобы установить истину в спорах между автовладельцем и мастерской, любая из сторон может обратиться за квалифицированной помощью в управление Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Могилевской области. Эксперты проводят консультацию, детально разбираются в конкретной ситуации и при необходимости проводят экспертизу.

Игорь Толстик,

заместитель начальника отдела криминалистических экспертиз УГКСЭ по Могилевской области.