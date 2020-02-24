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В День защитника. Женщина напала на мужчину из-за дорожного конфликта
24.02.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Агрессия на дороге — проблема серьезная, но это видео из Барановичей сложно смотреть без улыбки. Там вчера, в День защитников отечества, произошел межгендерный конфликт на дороге. Причем досталось именно мужчине. Вероятно, женщина напала на него из-за несоблюдения бокового интервала.
Как видно на записи, мужчина на Opel решил объехать канализационный люк и лужу на проезжей части и принял левее. Его автомобиль приблизился на опасное расстояние с Suzuki, которым управляла женщина. Очевидно, та это восприняла как аварийную ситуацию. В итоге преградила собой дорогу Opel, открыла дверь и пару раз замахнулась на мужчину.
В подобных условиях — когда нет разметки и знаков движения по полосам — п. 75
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Агрессия на дороге — проблема серьезная, но это видео из Барановичей сложно смотреть без улыбки. Там вчера, в День защитников отечества, произошел межгендерный...
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