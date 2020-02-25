На ферме под Солигорском зарезали мужчину.

По имеющимся данным, 17 февраля около здания фермы, которая находится недалеко от деревни Горка Солигорского района, произошел конфликт между двумя приятелями. В ходе драки 38-летний местный житель несколько раз ударил ножом своего знакомого.



Потерпевшему удалось убежать на ферму, там ему вызвали скорую помощь. Медики пытались спасти мужчину, но он скончался от полученных травм.



Подозреваемый с места трагедии скрылся. Позднее его задержали правоохранители. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

