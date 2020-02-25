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На ферме под Солигорском зарезали мужчину.
25.02.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
18 февраля 2020 17:55 2469
На ферме под Солигорском зарезали мужчину.
Стало известно о трагедии в Солигорском районе: в результате конфликта один приятель зарезал другого.
По имеющимся данным, 17 февраля около здания фермы, которая находится недалеко от деревни Горка Солигорского района, произошел конфликт между двумя приятелями. В ходе драки 38-летний местный житель несколько раз ударил ножом своего знакомого.
Источник:
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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18 февраля 2020 17:55 2469 На ферме под Солигорском зарезали мужчину. ...
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