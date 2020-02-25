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На ферме под Солигорском зарезали мужчину.

25.02.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


18 февраля 2020 17:55 2469

На ферме под Солигорском зарезали мужчину.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт agronews.com.

Стало известно о трагедии в Солигорском районе: в результате конфликта один приятель зарезал другого.

На ферме под Солигорском зарезали мужчину.

По имеющимся данным, 17 февраля около здания фермы, которая находится недалеко от деревни Горка Солигорского района, произошел конфликт между двумя приятелями. В ходе драки 38-летний местный житель несколько раз ударил ножом своего знакомого.

Потерпевшему удалось убежать на ферму, там ему вызвали скорую помощь. Медики пытались спасти мужчину, но он скончался от полученных травм.

Подозреваемый с места трагедии скрылся. Позднее его задержали правоохранители. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

На ферме под Солигорском зарезали мужчину.

Источник: agronews.com

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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18 февраля 2020 17:55 2469 На ферме под Солигорском зарезали мужчину. ...
 
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